تفاؤل باستقرار السوق النفطية وتحسن تدريجي للأسعار

عواصم – وكالات

تزداد التوقعات بتحسن تدريجي في أسعار النفط خلال المرحلة المقبلة مع بدء تطبيق تخفيضات اتفاق دول ( أوبك بلس) ومنتجين آخرين ، وتوقع معهد التمويل الدولي في تقرير صدر، الثلاثاء، أن يصل متوسط سعر برميل النفط إلى 40 دولاراً للبرميل، في حال تراجع تداعيات جائحة كورونا العالمية ، والتزام مجموعة (أوبك بلس) بالتخفيض الذي تم التوصل إليه والبالغ نحو 10 ملايين برميل يومياً ، ويمثل حوالي 10% من إنتاج الطاقة العالمي ، إلى جانب تجاوب الدول المنتجة الأخرى خارج مجموعة (أوبك +).

وبحسب التقرير من المتوقع أن ترتفع أسعار النفط من متوسط بلغ 32 دولاراً للبرميل في الربع الثاني إلى 41 دولاراً للبرميل في الربع الرابع، مع تحسن في الطلب على النفط.

وتشير أسعار العقود الآجلة للنفط، إلى أن متوسط السعر سيبلغ 39 دولاراً للبرميل في 2020، و42 مليون برميل في 2021، وفقاً للتقرير ، كما توقعت الوكالة أن يستمر اتفاق تخفيض الإنتاج إلى أبريل 2022، كما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الأخير الذي انعقد بمبادرة من المملكة ورئاستها، مشيرة إلى أن نصف هذا التخفيض سيكون من نصيب السعودية وروسيا.

وبدأ اتفاق (أوبك+) يؤتي ثماره، حيث تغير مسار توقعات أسواق النفط إلى تفاؤل أكثر باستقرار الأسواق العالمية، بدعم تعافي الأسعار.

وقال ألكسندر ديوكوف رئيس شركة جازبروم نفط الروسية لصحيفة كومرسانت الثلاثاء، إن التوقعات المتفائلة للأسعار تقول إنها قد يرتفع لما بين 40 و45 دولارا للبرميل بحلول نهاية العام ويشهد زيادات أخرى في 2021. وارتفعت أسعار النفط الخام أمس الثلاثاء بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول توقعات بخفض عالمي للإنتاج يصل إلى 20 مليون برميل في اليوم، أي ضعف ما اتفقت عليه أوبك وحلفاؤها في وقت سابق.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 40 سنتا ما يعادل 1.3% إلى 32.14 دولار للبرميل ، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتا ما يوازي 0.7% إلى 22.56 دولار للبرميل.

على صعيد الأسواق ومعدلات الطلب ، أظهرت بيانات الجمارك الرسمية أن واردات الصين من النفط الخام ارتفعت بنسبة 4.5 بالمئة في مارس آذار على أساس سنوي، مع تخزين المصافي شحنات نفط أقل سعرا على الرغم من تراجع الطلب المحلي على الوقود وخفض معدلات التكرير، بسبب تفشي مرض كوفيد-19.

وبحسب البيانات الرسمية من الإدارة العامة للجمارك فقد استوردت الصين، وهي أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، 41.1 مليون طن من النفط وهو ما يوازي 9.68 مليون برميل يوميا،

وارتفعت الواردات في الربع الأول من العام خمسة بالمئة على أساس سنوي إلى 127.19 مليون طن بما يوازي 10.2 مليون برميل يوميا وفقا لبيانات الجمارك.