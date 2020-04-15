ترمب: نسب دخول المستشفيات تتراجع

واشنطن – وكالات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نجاح استراتيجيته للحد من تفشي وباء كورونا المستجد، مستشهداً بتراجع نسب دخول المستشفيات للمصابين بكوفيد-19، مبينا أنه يمتلك السلطة المطلقة لإعادة فتح الاقتصاد الأمريكي، مشيراً إلى أنه يدرس إعادة فتح الاقتصاد والشركات بحلول الأول من مايو المقبل.

وقال خلال المؤتمر الصحفي اليومي في البيت الأبيض حول المستجدات حيال جائحة كورونا، إن “نسب دخول المستشفيات في نيويورك ونيوجيرسي تتراجع، وهذا يدلل على أننا نتقدم وأن استراتيجيتنا في مكافحة الفيروس ناجعة، وأن الأمريكيين يتبعون الإرشادات وهو أمر ممتاز، وفيما كانت الأرقام تشير إلى أنه سيتوفى أكثر من مئة ألف، إلا أنني أعتقد أننا لن نصل إلى هذه الأرقام”.

ولفت ترمب إلى أن خطة إعادة فتح البلاد قاربت على الاكتمال، معرباً عن أمله في أن يحدث ذلك، قبل الموعد المحدد، ومشيراً إلى أنه سيتخذ هذا القرار في نهاية هذا الأسبوع، مبينا أن أنه بدأ باتخاذ إجراءات وقائية حتى قبل وصول الفيروس إلى بلاده في 17 يناير، إذ بدأت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها تطبق بعض القرارات بفحص الداخلين إلى أمريكا والقادمين من مدينة ووهان الصينية منشأ الفيروس، رغم أنه لم تكن هناك أي حالة مسجلة حينها في الولايات المتحدة.

وحول تطورات احتياجات المصابين، رغم بلوغ الولايات المتحدة أرقاما قياسية، أردف ترمب: “لا أحد احتاج إلى سرير في مستشفى وحرم منه، ولا أحد احتاج إلى جهاز تنفس ولم يتم توفيره له”.