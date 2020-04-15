الكويت تسجل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الكويت : متابعات

سجلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية ، 50 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) ، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المصابة إلى 1405 إصابة ، وبلغ إجمالي الوفيات 3 حالات وفاة .

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحفي اليوم ، أن الحالات المخالطة بلغ عددها 43 حالة منها حالتان لمواطنين كويتيين و 31 حالة لمقيمين هنديين وثلاث حالات لمقيمين مصريين وحالتان لمقيمين بنجلاديشيين وحالتان لمقيمين باكستانيين وحالة واحدة لمقيم إيراني وحالة واحدة لمقيم نيبالي وحالة لمقيم سيرلانكي . وأضاف السند أن حالات التقصي الوبائي بلغ عددها سبع حالات وجميعها قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لهم.

وفي ذات السياق أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح في وقتٍ سابق ، عن تعافي 30 حالة ،وبذلك بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 206 حالة .