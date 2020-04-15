الفول الأخضر للتخلص من السموم وتقوية المناعة

يجب تقوية الجهاز المناعي لمحاربة الفيروسات والميكروبات بطريقة تمنع وصوله لجسم الإنسان، ويجب تناول الأطعمة التي تقوي الجهاز المناعي والغنية بالفيتامينات والحديد.

ويعتبر الجهاز المناعي هو السلاح الواقي من فيروس كورونا المستجد عن طريق حمايته من دخول الجسم، ويمكن تقوية الجهاز المناعي من خلال الأطعمة والمشروبات.

فوائد الفول الأخضر في تقوية المناعة:

– يحتوي الفول الأخضر على العديد من الفيتامينات مثل “أ، ب، ج” ونسبة عالية من الألياف والبروتينات وحمض الفوليك، والحديد، والبوتاسيوم، والفوسفور، والكالسيوم.

– يساعد على تقليل نسبة الكوليسترول الضار في الدم.

يساعد على تطهير المعدة والتخلص من السموم المتراكمة في الجسم.

– يخلص الجسم من انتفاخات البطن والغازات والإمساك.

– يساعد على تنظيم نسبة السكر في الدم.

– يساعد على تقوية المناعة والحماية ضد الفيروسات والإنفلونزا، خاصة فيروس كورونا.

-يساعد الفول الأخضر على إدرار البول.

– يساعد على خفض ضغط الدم المرتفع.