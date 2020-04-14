طريقة عمل الكوكيز الياباني بالشوكولاتة وكريمة الحليب

البلاد – نيفين عباس

نقدم لكِ طريقة عمل كوكيز اليابان الشهير الرقيق مع الشوكولاتة وكريمة الحليب

المقادير اللازمة

للكوكيز

70 جرام زبدة بدرجة حرارة الغرفة

110 جرام حليب مكثف محلى

200 جرام طحين أبيض

30 جرام كاكاو غامق

لكريمة الحليب

100 جرام حليب بودرة

50 ملل حليب مكثف

ملعقة صغيرة فانيليا

طريقة العمل

الكوكيز

بواسطة المضرب اليدوى، تخفق الزبدة والكاكاو حتى نحصل على خليط ناعم سلس

يضاف للزبدة الحليب المكثف ويقلب

يضاف لهم الطحين ويقلب حتى نحصل على عجين

يترك بالثلاجة حتى يبرد قليلاً

يخرج ويفرد ويقطع مكعبات

ثم يخبز فى الفرن متوسط الحرارة حتى تمام النضج

يخرج ويترك ليبرد

لتحضير كريمة الحليب

تقلب جميع المقادير معاً حتى نحصل على قوام متماسك

تحشى كل حبة من البسكويت بكريمة الحليب

ثم تغطى بقطعة أخرى من البسكويت

يقدم البسكويت