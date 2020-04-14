طريقة عمل الكوكيز الياباني بالشوكولاتة وكريمة الحليب

البلاد – نيفين عباس
نقدم لكِ طريقة عمل كوكيز اليابان الشهير الرقيق مع الشوكولاتة وكريمة الحليب
المقادير اللازمة
للكوكيز
70 جرام زبدة بدرجة حرارة الغرفة
110 جرام حليب مكثف محلى
200 جرام طحين أبيض
30 جرام كاكاو غامق
لكريمة الحليب
100 جرام حليب بودرة
50 ملل حليب مكثف
ملعقة صغيرة فانيليا
طريقة العمل
الكوكيز
بواسطة المضرب اليدوى، تخفق الزبدة والكاكاو حتى نحصل على خليط ناعم سلس
يضاف للزبدة الحليب المكثف ويقلب
يضاف لهم الطحين ويقلب حتى نحصل على عجين
يترك بالثلاجة حتى يبرد قليلاً
يخرج ويفرد ويقطع مكعبات
ثم يخبز فى الفرن متوسط الحرارة حتى تمام النضج
يخرج ويترك ليبرد
لتحضير كريمة الحليب
تقلب جميع المقادير معاً حتى نحصل على قوام متماسك
تحشى كل حبة من البسكويت بكريمة الحليب
ثم تغطى بقطعة أخرى من البسكويت
يقدم البسكويت