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طرق إختيار الألعاب المناسبة للطفل

نرمين عباسaccess_time21 / شعبان / 1441 هـ      14 أبريل 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

نرمين عباس

اللعب هي أدوات الترفيه بالنسبة للأطفال

فاللعب مهم في النمو البدني والعقلي لطفلك ومن المهم اختيار الألعاب بحكمة

ولإختيار أفضل الألعاب للطفل نستعرض لكِ بعض الطرق التي تتيح لكِ إختيار الأفضل له

تعتبر الألعاب ذات الأجزاء الصغيرة خطرة علي الأطفال الرضع والأطفال الصغار

لأنها يمكن أن تقطع أو تسبب لهم إختناق بسبب بلعها أو تسمم إذا لم تكن آمنة أو لم تستخدم بأمان

كلما كان الطفل أصغر كلما كان إختيار اللعبة أكبر مناسب له

تذكري أن الأطفال تحت سن 3 سنوات لا يمكنهم السعال، لذلك إذا كانت لعبة صغيرة مثل كرة تنس الطاولة أو لعبة يمكن أن تنكسر بسهولة إلي أجزاء بحجم كرة كرة الطاولة أو أصغر، فيجب ألا يلعب الطفل دون سن 3 سنوات بها

ولا تنسي أن تتأكدي من أن أي عيون أو أنف أو أزرار علي الدمي الطرية مثبتة بإحكام وتحققي منها بانتظام

تحققي دائماً من أن الدهانات والحشوات المستخدمة في أو داخل الألعاب ليست سامة

لأن الأطفال يمكن أن يتسمموا إذ يلعقونها أو يبتلعونها

تحققي أيضًا من أن الدمي اللينة مقاومة للحريق وأن الحشوات لا يمكن أن تخرج بسهولة وتتسبب في اختناق الطفل

تأكدي من أن البطاريات خاصة البطاريات الصغيرة أو المعدنية آمنة داخل حجراتها ولا يمكن إخراجها بسهولة

تذكري لا يجب أن يتعامل الأطفال مع البطاريات لأنها سامة إذا ابتلعها

أيضاً تحققي من أن الخيوط أو ذيول الألعاب ليست طويلة بما يكفي لتشكيل حلقة قد تلتف حول إصبع الطفل أو أحد أطرافه أو حتى رقبته

فقد يؤدي ذلك إلي قطع الدورة الدموية للطفل أو التسبب في الاختناق

وتأكدي أيضًا من تثبيت أي أوتار أو ذيول في اللعبة بإحكام

نرمين عباس

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