طرق إختيار الألعاب المناسبة للطفل

نرمين عباس

اللعب هي أدوات الترفيه بالنسبة للأطفال

فاللعب مهم في النمو البدني والعقلي لطفلك ومن المهم اختيار الألعاب بحكمة

ولإختيار أفضل الألعاب للطفل نستعرض لكِ بعض الطرق التي تتيح لكِ إختيار الأفضل له

تعتبر الألعاب ذات الأجزاء الصغيرة خطرة علي الأطفال الرضع والأطفال الصغار

لأنها يمكن أن تقطع أو تسبب لهم إختناق بسبب بلعها أو تسمم إذا لم تكن آمنة أو لم تستخدم بأمان

كلما كان الطفل أصغر كلما كان إختيار اللعبة أكبر مناسب له

تذكري أن الأطفال تحت سن 3 سنوات لا يمكنهم السعال، لذلك إذا كانت لعبة صغيرة مثل كرة تنس الطاولة أو لعبة يمكن أن تنكسر بسهولة إلي أجزاء بحجم كرة كرة الطاولة أو أصغر، فيجب ألا يلعب الطفل دون سن 3 سنوات بها

ولا تنسي أن تتأكدي من أن أي عيون أو أنف أو أزرار علي الدمي الطرية مثبتة بإحكام وتحققي منها بانتظام

تحققي دائماً من أن الدهانات والحشوات المستخدمة في أو داخل الألعاب ليست سامة

لأن الأطفال يمكن أن يتسمموا إذ يلعقونها أو يبتلعونها

تحققي أيضًا من أن الدمي اللينة مقاومة للحريق وأن الحشوات لا يمكن أن تخرج بسهولة وتتسبب في اختناق الطفل

تأكدي من أن البطاريات خاصة البطاريات الصغيرة أو المعدنية آمنة داخل حجراتها ولا يمكن إخراجها بسهولة

تذكري لا يجب أن يتعامل الأطفال مع البطاريات لأنها سامة إذا ابتلعها

أيضاً تحققي من أن الخيوط أو ذيول الألعاب ليست طويلة بما يكفي لتشكيل حلقة قد تلتف حول إصبع الطفل أو أحد أطرافه أو حتى رقبته

فقد يؤدي ذلك إلي قطع الدورة الدموية للطفل أو التسبب في الاختناق

وتأكدي أيضًا من تثبيت أي أوتار أو ذيول في اللعبة بإحكام