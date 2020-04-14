“سكني” يسلم “الفلل الجاهزة” في 9 مشاريع

الرياض : واس

واصل برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان تسليم الفلل الجاهزة في عدد من مشاريع الوزارة في مختلف مناطق المملكة، حيث شمل التسليم خلال شهر مارس الماضي 9 مشاريع تتوزع في 8 مناطق حول المملكة، إذ تمّت إجراءات التسليم بعد استكمال المستفيدين لعمليات الحجز وتوقيع العقد النهائي، بالتزامن مع فترة الاحترازات الصحية التي أعلنت عنها الجهات المعنية للحد من انتشار فايروس كورونا.

وأوضح برنامج “سكني”، أنه تم خلال الشهر الماضي تسليم عدد من الفلل في مشروعين بمنطقة الحدود الشمالية تشمل إسكان رفحاء، وعرعر، إضافة إلى فلل أخرى جاهزة في مشروع إسكان تبوك منطقة تبوك، وإسكان القريات بمنطقة الجوف، وإسكان النبهانية بمنطقة القصيم.

كما شمل التسليم 4 مشاريع أخرى، تشمل إسكان الاحساء 1 و 2 بالمنطقة الشرقية، وإسكان نجران بمنطقة نجران، وإسكان العلا بمنطقة المدينة المنورة، وإسكان حائل بمنطقة حائل.

وتتوزع مشاريع وزارة الإسكان للوحدات السكنية الجاهزة في عدد من مدن ومحافظات المملكة بنحو 42 مشروعاً، توفر نحو 14 ألف وحدة سكنية من نوع “فيلا” تصل مساحتها إلى 500م2 للفيلا الواحدة، وتتميز تلك المشاريع بتكامل البنية التحتية من أرصفة وإنارة وخدمات كهرباء ومياه، إضافةً إلى المسطحات الخضراء والحدائق العامة وملاعب الأطفال، كما تضم مساجد وجوامع، علاوة على تخصيص مواقع للجهات الحكومية من مرافق تعليمية وصحية وغيرها، ويمكن استعراض مشاريع الوزارة وتفاصيل الوحدات السكنية عبر الرابط https://sakani.housing.sa/projects-map.