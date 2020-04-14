حياتنا تسير بهدوء والخدمات تصلنا في منازلنا

المدينة المنورة – محمد قاسم

تواصل الجمعيات الخيرية بالمدينة المنورة تقديم خدماتها الطبية والاجتماعية والتوعوية إلى المستفيدين من شرائح المجتمع كافة في مساكنهم, بالتنسيق مع الجهات الحكومية، لضمان عدم تأثرهم من الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا.

ورصدت ” البلاد ” مشاهد من الأعمال اليومية التي تقدمها الجمعيات الخيرية بالمنطقة لتأمين متطلبات الأسر في مختلف الأحياء، ومن أبرز تلك الأعمال مبادرة “مجمع واعي” التي ينفذها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمدينة المنورة بالتعاون مع وزارة الصحة، إذ تقوم الجمعيات المشاركة في المبادرة بتوفير المؤن الأساسية الغذائية والتموينية والاحتياجات الضرورية للأسر المستفيدة من الخدمات، كما التقت بعدد من سكان الاحياء المعزولة عبر “الهاتف ” والذين أكدوا التزامهم بآليات المنع وأن الخدمات تصلهم حتى منازلهم وعبروا عن عظيم شكرهم وتقديرهم للجهات المختصة والجمعيات الخيرية التي تواصل على خدمتهم والإطمئنان علىهم بصفة مستمرة.



وفي هذا السياق قال خالد سالم الحديدي إن التعليمات التي صدرت من جهات الاختصاص بمنع التجوال سيكون لها أثر كبير في حماية المواطنين والمقيمين من فيروس كورونا، معبرا عن شكره وتقديره لامارة منطقة المدينة المنورة والجهود الجبارة التي تقوم بها وخاصة باطلاقها مبادرة خير المدينة التي تهدف إلى توزيع السلال الغذائية للمحتاجين والمتضررين من المواطنين والمقيمين الذين تأثروا من جائحة فيروس كورونا في منطقة المدينة المنورة.

توفر السلع

من جانبه، اوضح منصور مرزوق أن الجهات المختصة تقدم لهم الخدمات وتطمئن على احوالهم وان كل السلع الغذائية والمستلزمات الطبية تصلهم حتى منازلهم

ما يؤمن للجميع ما يكفيهم خلال هذه المرحلة، مع متابعة الجهات المختصة للأسعار ومنع تخزين السلع والحرص على عدم التلاعب، والتأكد من المخازن والحرص على مراقبة التزام المحلات التجارية بإجراءات الوقاية من تعقيم المحل وتنظيف الأسطح على مدار الساعة، وتثقيف العاملين صحياً، وتعريفهم بسبل الوقاية الصحيحة، والتأكد من عدم وجود أكثر من العدد المسموح به من الأشخاص منعاً للتجمعات.



إجراءات احترازية

وعبر المقيم احمد ابو زيد ابراهيم من أبناء الجالية المصرية عن شكره لحكومة خادم الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله في كل ما تقوم به من جهود للحفاظ على سلامة الجميع وعلينا تنفيذ هذا التوجيه الذي بعد الله سيمنع انتشار الفيروس في المجتمع لافتا إلى أن الإجراءات الاحترازية التي تطبقها المملكة للحد من انتشار كورونا تعد الأنجح على مستوى العالم، ومنها منع التجول التي تعد خطوة سريعة وموفقة في تخطي المرحلة الحالية والتي ينتشر فيها الكورونا بسرعة ، وقد اتخذت الدولة الإجراءات المناسبة التي ساعدت في الحد من انتشاره قلما طبقت في الكثير من الدول وفي مقدمتها الدول المتقدمة، لتصبح المملكة نموذجا يحتذى ومحل إشادة على مستوى العالم.



خطوة صائبة

وقال فارس صبغة الله من سكان حي الشربات منع التجول خطوة صائبة من شأنها دعم الإجراءات والاحترازات المتخذة لحماية أبناء المملكة والمقيمين فيها -بإذن الله- من انتشار فيروس كورونا، وهنا يأتي دور أبناء المجتمع في التقيد بتوجيهات الدولة ومتابعة ما يصدر من وزارة الصحة ليعيش الجميع بمأمن من خطر الفيروس. كما نوه المقيم محمد ياسر جمه مصري من سكان حي قربان بجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين للحفاظ على صحة كل من يعيش على أرض هذا الوطن المعطاء ، حيث تبذل الحكومة السعودية جهودا واضحة في تحصين الجميع من هذا الوباء الفتاك الذي قضى على الشعوب إلا أن إجراءات المملكة للتحصين منه بعد الله كان لها أثر واضح للحد من انتشاره في المملكة.

وقال فؤاد المخلافي ان جميع سكان الاحياء المعزولة يتمتعون بالخدمات والتي تصلهم حتى منازلهم وانهم يطبقون ولا يشتكون من اي شيء وان المنع الكلي وعزل الاحياء جاء من اجل سلامة الجميع وحتى تعبر هذه الجائحة بسلام وتعود الحياة كما كانت من قبل ان شاء الله.