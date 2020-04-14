تخفيضات متوقعة خارج (أوبك بلس) وترحيب دولي بالاتفاق

الرياض – البلاد

وسط ترحيب واسع بنتائج اجتماع (أوبك بلس) التاريخي وتطلعات قوية لإعادة الاستقرار إلى السوق النفطية وتنشيط الاقتصاد العالمي، أقرت المجموعة اتفاق التخفيض القياسي للإنتاج وقدره نحو 10 % من الإمدادات العالمية بهدف دعم أسعار النفط المتهاوية جراء أزمة «كوفيد – 19».

ووصف الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاتفاق بـ “العظيم” معربا عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، كما أثنت الإمارات والكويت والعراق وكندا وغيرها من الدول على نجاح التوصل للاتفاق، مثمنين جهود المملكة في ذلك.

وكان الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة ، قد عبر عن سعادته بالاتفاق التاريخي لخفض الإنتاج الذي توصلت إليه منظمة “أوبك” وغيرها من المنتجين الدوليين، معربا عن أمله في أن يؤدي إلى تحقيق الاستقرار في الأسواق، وقال سموه “لقد أظهرنا أن أوبك بلس فاعلة وحية” مضيفا بأنه سيتم الإعلان، الأربعاء، عن تفاصيل مساهمة الدول من خارج أوبك بلس.

من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل ديمتريف، في لقاء مع “العربية”، أنه لولا الاتفاق الأخير لأوبك بلس لأصبحت أسعار النفط عند مستوى العشرة دولارات للبرميل ، وهذا يعكس إرادة وحكمة كل من الملك سلمان والرئيس بوتين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، الذين يرجع لهم الفضل بالفعل لجمع الأطراف كافة”.

وتابع ديمتريف قائلا:” أخص بذلك جهود الأمير محمد بن سلمان الذي اجتهد بالعمل مع روسيا منذ 5 أعوام وهو ما نتج عنه اتفاقات عدة في قطاع النفط بالإضافة إلى الاستثمارات المشتركة، مشيرا إلى أن الاتفاق ليس فقط لخفض إنتاج بواقع ما يقرب من 10 ملايين برميل يوميا، وإنما حسب تقديرنا التخفيض قد يصل إلى اكثر من ذلك إذا ما تم احتساب حصة الأعضاء خارج دول أوبك بلس.