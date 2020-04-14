إدانة دولية لحكم إعدام الصحفيين اليمنيين

البلاد – وكالات

أدانت الشبكة الدولية للصحفيين العرب والأفارقة قرار المحكمة الجزائية الحوثية بإعدام 4 صحفيين يمنيين مختطفين.

وقالت إن القرار الجائر الذي أقرته المحكمة الوهمية من طرف الانقلابيين الحوثيين في صنعاء بحق الزملاء: توفيق المنصوري، عبدالخالق عمران، أكرم الوليدي، حارث حامد، جريمة شنعاء، وغير إنسانية، مطالبة بإطلاق سراح الصحفيين المحكوم عليهم جورا، وكافة زملائهم المعتقلين، مهيبة بالمنظمان المحلية والإقليمية والدولية الحقوقية والإعلامية بإدانة هذه الجريمة النكراء، والوقوف إلى جانب الزملاء في اليمن ومختلف البلدان التي تعيش فيها الصحافة مأساة حقيقية.