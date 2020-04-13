المرأه صحة و عافية

طريقة عمل بيتزا الفواكه

نيفين عباسaccess_time20 / شعبان / 1441 هـ      13 أبريل 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – نيفين عباس

نقدم لكِ أفضل وأسرع طريقة لعمل بيتزا الفواكه

والتى تتميز بالجمع بين العناصر الغذائية والطعم والشكل المحبب لأسرتك كالبيتزا

المقادير اللازمة

عجينة العشر دقائق

( طريقة عمل عجينة العشر دقائق )

كوب ونصف جبن كريمى

سكر بودرة كمية حسب الرغبة

2 ملعقة كبيرة مربى مشمش أو فراولة

ملعقة صغيرة فانيليا

فواكه موسمية بحسب الرغبة

طريقة العمل

تفرد العجينة فى صينية بيتزا غير لاصقة

توضع فى الفرن حتى تصبح ذهبية اللون

تخرج وتترك لتبرد تماماً

تقلب بالمضرب اليدوى الجبنة والفانيليا والسكر البودرة حتى نحصل على خليط ناعم

يدهن سطح البيتزا بالمربى

ثم تفرد طبقة الجبنة على البيتزا

ثم تزين بجميع الفواكه بالشكل المرغوب به

ثم تقدم باردة

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نيفين عباس

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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