طريقة عمل بيتزا الفواكه

البلاد – نيفين عباس
نقدم لكِ أفضل وأسرع طريقة لعمل بيتزا الفواكه
والتى تتميز بالجمع بين العناصر الغذائية والطعم والشكل المحبب لأسرتك كالبيتزا
المقادير اللازمة
عجينة العشر دقائق
( طريقة عمل عجينة العشر دقائق )
كوب ونصف جبن كريمى
سكر بودرة كمية حسب الرغبة
2 ملعقة كبيرة مربى مشمش أو فراولة
ملعقة صغيرة فانيليا
فواكه موسمية بحسب الرغبة
طريقة العمل
تفرد العجينة فى صينية بيتزا غير لاصقة
توضع فى الفرن حتى تصبح ذهبية اللون
تخرج وتترك لتبرد تماماً
تقلب بالمضرب اليدوى الجبنة والفانيليا والسكر البودرة حتى نحصل على خليط ناعم
يدهن سطح البيتزا بالمربى
ثم تفرد طبقة الجبنة على البيتزا
ثم تزين بجميع الفواكه بالشكل المرغوب به
ثم تقدم باردة