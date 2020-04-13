ضبط شاحنة طماطم تم إخفاؤها لرفع السعر في تبوك

البلاد : متابعات

ضبطت الفرق الرقابية لوزارة التجارة، اليوم الاثنين، شاحنة محمّلة بكميات كبيرة من الطماطم، تم إخفاؤها خارج موقع سوق تبوك للخضار لبيعها بعد رفع سعرها.

وأوضحت وزارة التجارة، أنه تم ضخ الكميات فورًا في الأسواق لبيعها بأسعار معتدلة للمستهلكين.

وأضافت التجارة، أنه تم استدعاء المخالفين لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

"التجارة" تضبط شاحنة محمّلة بكميات كبيرة من الطماطم، تم إخفاؤها خارج موقع سوق #تبوك للخضار لبيعها بعد رفع سعرها..

تم ضخ الكميات فورًا في الأسواق لبيعها بأسعار معتدلة للمستهلكين. واستدعاء المخالفين لإكمال الاجراءات النظامية بحقهم. pic.twitter.com/ug6YOhuC0D — وزارة التجارة (@MCgovSA) April 13, 2020