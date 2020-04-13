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ضبط شاحنة طماطم تم إخفاؤها لرفع السعر في تبوك

صحيفة البلادaccess_time20 / شعبان / 1441 هـ      13 أبريل 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

ضبطت الفرق الرقابية لوزارة التجارة، اليوم الاثنين، شاحنة محمّلة بكميات كبيرة من الطماطم، تم إخفاؤها خارج موقع سوق تبوك للخضار لبيعها بعد رفع سعرها.

وأوضحت وزارة التجارة، أنه تم ضخ الكميات فورًا في الأسواق لبيعها بأسعار معتدلة للمستهلكين.

وأضافت التجارة، أنه تم استدعاء المخالفين لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

صحيفة البلاد

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