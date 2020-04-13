الخدمات الطبية للقوات المسلحة تطلق حزمة من المبادرات

البلاد : متابعات

أطلقت الخدمات الطبية للقوات المسلحة حزمة من المبادرات في العديد من مستشفياتها العسكرية بمناطق المملكة، التي تصب في مجالات رفع وتحسين الخدمة للمرضى والمراجعين وذويهم لمكافحة فيروس كورونا COVID -19 من خلال الخطط الاستباقية والاحترازية المعدة للحد من انتشار ومكافحة هذا الفيروس ضمن الاستراتيجية العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة لتقديم الخدمات الصحية الوقائية منها والعلاجية للمرضى والمراجعين وذويهم والممارسين الصحيين ومقدمي الخدمة الصحية بالمستشفيات العسكرية.

وتضمنت المبادرات: مبادرة “طمني عليهم”، التي تهدف لتفعيل الزيارة الافتراضية من خلال التواصل بين المرضى المنومين وعوائلهم عبر برنامج للتواصل المرئي، وذلك بعد إيقاف الزيارات للمرضى المنومين في المستشفيات كإجراء وقائي واحترازي وذلك عن طريق أجهزة لوحية مخصصة لهذا الغرض.

ومبادرة “الدعم النفسي”، التي تستهدف العاملين والممارسين الصحيين في مستشفيات القوات المسلحة المتعاملين بشكل مباشر مع حالات فيروس كورونا وتقدم الدعم النفسي والاستشارات من قبل متخصصين باللغتين العربية والإنجليزية من خلال التواصل الهاتفي.

فيما تهدف “مبادرة مستعدين”، إلى تمكين منسوبي مستشفيات القوات المسلحة من خدمة المجتمع بفاعلية من خلال التطوع في مجالات متعددة في إطار مكافحة جائحة فيروس كورونا ( COVID -19 )، بالإضافة إلى مبادرة “عافاك حنا نوصل دواك”، التي تهدف لإيصال أدوية إعادة الصرف للمرضى في منازلهم دون الحاجة للقدوم للمستشفيات.

يذكر أن الخدمات الطبية للقوات المسلحة ومن خلال مستشفياتها العسكرية ومراكزها المتخصصة والمستشفيات المتنقلة وأسطول طائرات الإخلاء الطبي الجوي على مدار الساعة تقوم بدور مساند لوزارة الصحة والجهات الحكومية الأخرى لمكافحة انتشار فيروس كورونا ( COVID -19).