382 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الرياض- غدير الطيار

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (382) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد19) ليبلغ عدد الإصابات في المملكة 4033، كما تم تسجيل (35) حالة تعاف ليصبح مجموع الحالات المتعافية (720) وتسجيل (5) حالات وفيات لشاب سعودي يبلغ من العمر 33 عاماً توفى في جدة، وسعودي 67 عاماً توفى في المدينة المنورة، و3 غير سعوديين توفوا في مكة وجدة وبلغت أعمارهم 41 عاماً و63 عاماً و80 عاماً، ومعظمهم كانت لديهم حالات مرضية مزمنة، ليرتفع العدد إلى 52.

وسجلت مكة المكرمة 131 حالة إصابة والمدينة المنورة 95 والرياض 76 وجدة 50 والدمام 15 وينبع 5 وسبت العلاية 3 والهفوف 3 وإصابة واحدة في كل من الطائف وميسان والشملي.

وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور محمد العبد العالي خلال المؤتمر الصحفي إن من بين الإصابات 3261 إصابة نشطة، منها 67 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العناية المركزة كاشفاً

عن أن 70% إلى 80% من حالات الإصابة بكورونا المرصودة في الأيام الأخيرة تعود لغير سعوديين.

ودعا الجميع للاستفادة من خدمة التقييم الذاتي عبر تطبيق “موعد” أو عبر موقعه على الإنترنت، والذي يساهم في معرفة ما إذا كان الشخص يعاني من أعراض كورونا.

وذكر أن هذا الاختبار سهل ومكون من 6 أسئلة، موضحاً أن هناك أكثر من 40 حالة تم اكتشاف إصابتها بالفيروس بفضل هذا التطبيق، كما شدد على ضرورة بقاء المواطنين والمقيمين في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، وعلى الاهتمام بالسلوكيات الصحية.

وعن معالجة المصابين، قال إن المملكة تتجه للاستفادة من كافة العلاجات، ومنها حقن المصابين ببلازما دم المتعافين من كورونا مؤكداً وجود فرق علمية في أكثر من 20 مركزاً تقوم بإجراءات في هذا السياق.

من جهته، تناول المتحدث باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ناصر الهزاني الإجراءات التي اتخذتها المملكة لدعم المتضررين من الفيروس معيشياً واقتصادياً، مشيراً إلى إعفاء الأيتام وذوي الإعاقة ومسجلي الضمان الاجتماعي من مستحقات الإسكان لـ3 أشهر.