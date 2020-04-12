مركز الملك سلمان يواصل خدماته العلاجية باليمن ولبنان والأردن

حجة-بيروت- عمان- واس

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماته العلاجية وتنفيذ مشاريع المياه والإصحاح البيئي للمتضررين والنازحين واللاجئين والمستفيدين في اليمن ولبنان والأردن.

ففي اليمن واصل مركز الجعدة الصحي تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين في محافظة حجة اليمنية بدعم من المركز وبالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية حيث راجع العيادات خلال الفترة من الأول من ابريل الحالي حتى الثامن منه في قسم الطوارئ 240 مستفيداً، وقسم الباطنية 219 شخصًا، وعيادة الصحة الإنجابية 28 مستفيدًا، وقسم المصابين بالأوبئة 160 مستفيدًا، وقسم التوعية والتثقيف 987 مراجعًا، وقسم الجراحة والتضميد 36 مستفيدًا، وقسم الإحالة الطبية 4 مستفيدين، فيما نُفذ 7 أنشطة للتخلص من النفايات.

كما راجع قسم المختبر والأشعة 150 شخصًا، وصرفت الأدوية لـ 742 فردًا، وراجع قسم نقل الدم مستفيد واحد فقط، فيما راجع قسم الخدمات التمريضية 237 فردًا.

وواصلت العيادات الطبية التغذوية الطارئة التابعة للمركز تقديم خدماتها العلاجية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة خلال نفس الفترة، بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.

وراجع قسم الرعاية التكاملية 1,871 مستفيدا، وعيادة التحصين 6 أفراد، وعيادة الجراحة والتضميد 173 فردا، وعيادة الولادة 3 حالات، وقسم التوعية والتثقيف 837 فردًا، وقسم الإحالة الطبية مستفيديّن، وعيادة الصحة الإنجابية 3 مرضى، وقسم التغذية العلاجية 11 حالة، وقسم الرعاية الصحية 943 مريضًا، كما أجرى الفحص المخبري لـ 1,966 مريضا، وصرفت الأدوية لـ 2,318 مريضا, وعيادة نقل الدم 9 مستفيدين.

وواصل المركز تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر بمديرية الخوخة في محافظة الحديدة، وجرى خلال الفترة من 3 -9 إبريل الحالي ضخ 301,000 لتر من المياه الصحية للخزانات، وضخ 348,000 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، ورفع المخلفات والنفايات ورميها في مكب النفايات، وشفط مياه الصرف الصحي والصيانة المستمرة للحمامات الطارئة، والصيانة الدورية لخزانات المياه وقواعدها في مخيم بني جابر ومخيم الجشة، فضلاً عن تنفيذ حملة الرش بالمبيدات الحشرية.

وفي لبنان نفذ جهاز إسعاف جمعية سبل السلام الاجتماعية في منطقة المنية 11 مهمة إسعافية خلال الأسبوع الماضي بتمويل من المركز .

وتنوعت المهمات بين نقل المرضى من وإلى المستشفيات وتقديم خدمات إسعاف جرحى حوادث السير في مدينة المنية بالإضافة إلى قيام جهاز الإسعاف بالتعاون مع قسم الصحة في قضاء المنية بـ 15 مهمة تعقيم للأماكن العامة في إطار خطة الاستجابة التي ينفذها جهاز إسعاف سبل السلام لمواجهة فيروس كرونا COVID-19.

وفي الأردن واصلت عيادات المركز بمخيم الزعتري للاجئين السوريين تقديم خدماتها لقاطني المخيم، وراجع العيادات يوم أمس الأول 204 مرضى، حيث استقبلت عيادة الباطنية 51 حالة من مرضى الأمراض المزمنة كالضغط والسكري والربو، كما استقبلت عيادة الأطفال 43 طفلا وتمت معاينتهم وصرف الدواء اللازم لهم، فيما راجع قسم الطوارئ 16 مريضا ، وقسم عيادة الأسنان 12 مريضًا.

كما استقبلت العيادة النسوية 64 امرأة تمت معاينتهن وفحصهن وصرف الأدوية اللازمة لهن، وراجع عيادة الأذن والأنف 11 مريضًا ممن يعانون من التهابات في الجيوب والبلعوم واللوزات والأذن الوسطى، كما تم عمل تحليل لـ 5 مرضى بمختلف أنواع التحاليل المخبرية، وإجراء صور شعاعية لمريضين اثنين، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سجلت في الصيدلية 168 وصفة طبية.