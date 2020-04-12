جامعة الملك عبدالعزيز : إنتاج وتوريد أقنعة حماية للوجه للتعامل مع مرضى كورونا

جدة : واس

تمكنت جامعة الملك عبدالعزيز وفي إطار جهودها الحثيثة على المستويات الطبية والبحثية والصناعية كافة , من إنتاج وتوريد أقنعة حماية للوجه باستخدام “الطباعة الثلاثية الأبعاد” للمستشفى الجامعي لاستخدامها في التعامل مع مرضى فيروس كورونا المستجد “COVID-19” ، وذلك من خلال طاقم باحثيها ودورهم الرائد في خدمة المجتمع عن طريق البحث العلمي والابتكار ، وعبر وحدة التصنيع بكلية الهندسة في الجامعة وبالتعاون مع مركز الاقتصاد المعرفي ونقل التقنية.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية للأقنعة حوالي 400 قناع يومياً ، ويمكن زيادتها إذا دعت الحاجة لذلك -لاسمح الله- ، حيث تأتي جهود الجامعة في إطار تعضيد أدوار ومهام وزارات ومؤسسات الدولة للقيام بواجبها تجاه التصدي لفيروس كورونا المستجد ، المستندة على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله-، وتقديم الخدمات العلاجية والاحتياجات لجميع المصابين على أرض المملكة.