تحذيرات علمية : كورونا سبب أضراراً في جهاز المناعة

فيروس كورونا “ Covid-19 “ حذر العلماء، من أن فيروس كورونا يمكن أن يستهدف جهاز المناعة، باستهداف الخلايا الواقية التى تحمى الجسم من الأمراض، حيث وجد الباحثون في الصين والولايات المتحدة، أن، يمكنه تدمير الخلايا التائية التي من المفترض أن تحمي الجسم من الغزاة الضارين، وتهاجم أى مرض يصيب الإنسان.

وقال أحد الأطباء، إن القلق يتزايد في الأوساط الطبية، وقد يكون التأثير مشابهًا لفيروس نقص المناعة البشرية “الإيدز” .

Southchinamorning فيروس كورونا Covid-19 ، يمكن أن يهاجم جهاز المناعة البشري ويسبب أضرارًا مماثلة لتلك الموجودة في مرضى فيروس نقص المناعة البشرية . ووفقا لموقع”“، تزامن هذا الاكتشاف المفاجئ، الذي قام به فريق من الباحثين من شنجهاي ونيويورك، مع ملاحظة أطباء الخط الأمامي، أن، يمكن أن يهاجم جهاز المناعة البشري ويسبب أضرارًا مماثلة لتلك الموجودة في مرضى فيروس نقص المناعة البشرية

وأضاف الموقع، إن الاكتشاف المفاجئ، توصل له فريق من الباحثين من شنجهاي ونيويورك، مع ملاحظة أطباء الخط الأمامي أن فيروس كورونا Covid-19 ،يمكن أن يهاجم جهاز المناعة البشري، ويسبب أضرارًا مماثلة لتلك الموجودة في مرضى فيروس نقص المناعة البشرية.

وتلعب الخلايا الليمفاوية التائية، دورًا محوريًا في التعرف على الغزاة الأجانب في الجسم والقضاء عليهم .

وحذر العلماء من أن فيروس كورونا الذي يسبب الإصابة بمرض Covid-19 يمكن أن يقتل الخلايا المناعية القوية التي من المفترض أن تقتل الفيروس.

وتزامن هذا الاكتشاف المفاجئ ، الذي قام به فريق من الباحثين من شنجهاي ونيويورك، مع ملاحظة أطباء الخط الأمامي أن فيروس كورونا Covid-19 يمكن أن يهاجم جهاز المناعة البشري ويسبب أضرارًا مماثلة لتلك الموجودة في مرضى فيروس نقص المناعة البشرية.

وقال أطباء قاموا بتشريح الجثث، إن الأضرار التي لحقت بالأعضاء الداخلية شبيهة بمزيج من السارس والإيدز، مؤكدين أنه ربما انتشر فيروس كورونا بهدوء في المجتمعات البشرية لفترة طويلة قبل التسبب في هذا الوباء.

ولكن كان هناك اختلاف رئيسي واحد بين فيروس كورونا وفيروس نقص المناعة البشرية، وفقا للدراسة الجديدة، حيث يمكن لفيروس نقص المناعة البشرية أن يتكاثر في الخلايا التائية، وتحويلها إلى مصانع لإنتاج المزيد من النسخ لإصابة الخلايا الأخرى.