الصابون والمطهرات ضد كورونا .. هذا المعدل اليومي كافي لمنع الضرر

توصيات بضرورة استخدام الماء و الصابون بانتظام، للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، لكن رغم ذلك هناك تحذيرات من الجفاف.

وحذر أطباء الجلد من أنه بسبب كثرة غسل اليدين عبر الصابون واستخدام المطهرات، تجف البشرة فضلا عن ظهور بعض المشاكل الجلدية.

جاء ذلك وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الروسية “سبوتنيك”.

وأوضحت ليودميلا سميرنوفا، الأستاذة المساعد في قسم الأمراض الجلدية والمنقولة جنسيًا في جامعة “سيتشينوف”، الأمر.

وأكدت أنه بسبب غسل اليدين المتكرر بالصابون واستخدام المطهرات، يمكن أن تجف بشرتك.

عدد مرات غسل اليدين واستخدام المطهرات

وأوصت الطبيبة باستخدام المطهرات فقط لأولئك المتواجدين في الأماكن العامة، ولا يزيد عن مرتين في اليوم.

ويجب ألا يزيد غسل اليدين بالصابون عن ست مرات في اليوم.

واتفقت معها خبيرة التجميل غالينا كاشتانوفا، موضحة أنه بالنسبة لأولئك الذين لا يغادرون المنزل، فإن النظافة العادية كافية.

ولفتت إلى أنه يمكن أن تؤدي الأدوية المحتوية على الكلور مثل الكلورهيكسيدين أيضًا إلى مشاكل جلدية، يحاول بعض الأشخاص الآن محاربة الفيروس فيها.

ومن أجل الحفاظ على الجلد من الجفاف، أوصى الأطباء باستخدام الكريمات الواقية.