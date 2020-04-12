اكتمال إجلاء 956 مواطنا من البحرين ووصول 219 من ماليزيا

الرياض- سامية الغريبي

أعلن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البحرين، الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز، أمس اكتمال إجلاء جميع المواطنين العالقين بمملكة البحرين.



وقال سموه، في سلسلة تغريدات عبر حسابه في تويتر، إنه تم الانتهاء من مراحل تسيير إجلاء المواطنين السعوديين العالقين بالبحرين، والبالغ عددهم 956 مواطناً موجهاً شكره للجهات المعنية بمملكة البحرين على التسهيلات التي قدمتها لإتمام عملية الإجلاء.

وكانت السفارة قد بدأت منذ الثلاثاء الماضي تسيير حافلات مجدولة لنقل المواطنين عبر جسر الملك فهد، استمرت لمدة أربعة أيام، وسيتم عزل العائدين في فنادق بالشرقية للتأكد من سلامتهم من الفيروس.



من جهة أخرى ووفقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة – حفظها الله- ، وحرصاً منها على سلامة وصحة المواطنين في الخارج في ظل تفشي الجائحة ، وصلت أولى الرحلات إلى مطار الملك فهد الدولي بالدمام على طائرة الخطوط الجوية العربية السعودية القادمة من العاصمة الماليزية كوالالمبور وعلى متنها (219) مواطناً، وذلك ضمن الرحلات التي ستعيد المواطنين الراغبين في العودة للمملكة، وكان في استقبال المواطنين ممثلين عن وزارات الخارجية والسياحة و الصحة والهيئة العامة للطيران المدني .

وطبقت فور وصولهم المطار كافة التدابير الصحية والوقائية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وتضمنت (12) مرحلة يتم تطبيقها منذ وصول المواطنين إلى مطار بلد المغادرة وحتى وصولهم مطارات المملكة وخروجهم منها ومن ثم يتم نقلهم إلى دور الضيافة التي أعدتها وزارة السياحة وتشرف عليها صحياً وزارة الصحة وذلك لمدة 14 يوماً بحسب الاجراءات الصحية المعتمدة لمكافحة وباء فيروس كورونا المستجد.