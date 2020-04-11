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نمو الطفل في عمر شهر

نرمين عباسaccess_time18 / شعبان / 1441 هـ      11 أبريل 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

نرمين عباس

في الشهر الأول الإحتضان والنوم والتغذية هي كل ما يهم طفلك

وسيساعد الوقت الذي تقضيه مع الطفل علي النمو والتطور عندما يبدأون في الخروج للعالم

قد يبكي طفلك كثيرًا في الشهر الأول كثيراً، وغالبًا ما يكون ذلك بسبب الجوع أو الحفاض المتسخ

لذلك أعطه الكثير من الحضن لتهدئته وتذكر أن البكاء سيمر في النهاية دون عصبية

من عمر 6 إلى 8 أسابيع ، يحتاج طفلك إلى مراجعة صحية كاملة من قبل طبيب الأطفال

يفقد جميع الأطفال الوزن بعد ولادتهم مباشرة، وعادة ما يعود الأطفال الأصحاء إلي وزن ولادتهم بعد حوالي 2 إلي 3 أسابيع ثم يستمرون في النمو

سوف يبكي طفلك بصوت عالٍ عندما يشعر بالجوع أو بعدم الراحة

في الشهر الأول، سيتعلم بعض الأطفال كيفية تهدئة أنفسهم باستخدام دمية أو حتي عن طريق مص أصابعهم أو إبهامهم

اقضِ الوقت مع طفلك قدر الإمكان، سيساعدهم النظر بعمق في أعينهم والابتسام علي الترابط والشعور بالأمن والأمان

وساعدي طفلك علي تطوير قوة الرقبة، عن طريق وضعه على بطنه من 1 إلي 5 دقائق في كل مرة

وهذا ما يسمى وقت البطن، وراقبي طفلك دائمًا أثناء فترة البطن ودعيه ينام دائمًا على ظهره

نرمين عباس

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