نمو الطفل في عمر شهر

نرمين عباس

في الشهر الأول الإحتضان والنوم والتغذية هي كل ما يهم طفلك

وسيساعد الوقت الذي تقضيه مع الطفل علي النمو والتطور عندما يبدأون في الخروج للعالم

قد يبكي طفلك كثيرًا في الشهر الأول كثيراً، وغالبًا ما يكون ذلك بسبب الجوع أو الحفاض المتسخ

لذلك أعطه الكثير من الحضن لتهدئته وتذكر أن البكاء سيمر في النهاية دون عصبية

من عمر 6 إلى 8 أسابيع ، يحتاج طفلك إلى مراجعة صحية كاملة من قبل طبيب الأطفال

يفقد جميع الأطفال الوزن بعد ولادتهم مباشرة، وعادة ما يعود الأطفال الأصحاء إلي وزن ولادتهم بعد حوالي 2 إلي 3 أسابيع ثم يستمرون في النمو

سوف يبكي طفلك بصوت عالٍ عندما يشعر بالجوع أو بعدم الراحة

في الشهر الأول، سيتعلم بعض الأطفال كيفية تهدئة أنفسهم باستخدام دمية أو حتي عن طريق مص أصابعهم أو إبهامهم

اقضِ الوقت مع طفلك قدر الإمكان، سيساعدهم النظر بعمق في أعينهم والابتسام علي الترابط والشعور بالأمن والأمان

وساعدي طفلك علي تطوير قوة الرقبة، عن طريق وضعه على بطنه من 1 إلي 5 دقائق في كل مرة

وهذا ما يسمى وقت البطن، وراقبي طفلك دائمًا أثناء فترة البطن ودعيه ينام دائمًا على ظهره