المرأه متابعات

كيف أعلم طفلي إحترام الذات

نرمين عباسaccess_time18 / شعبان / 1441 هـ      11 أبريل 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

نرمين عباس

يتشكل تقدير الطفل لذاته بالطريقة التي يري بها نفسه وكذلك بالطريقة التي يتصرف بها الآخرون تجاهه

فالطريقة التي يفكر بها ومعاملته مهمة جدًا في مساعدته علي الشعور بالرضا عن نفسه

الأمر يتطلب الصبر والمثابرة من الأبوين لمساعدة أطفالهم علي تنمية احترام الذات

بمجرد ولادة الأطفال يبدأون في التعرف على العالم ومن هذه التجارب المبكرة، ومن ما يرونه ويسمعونه ويشعرون به داخل الأسرة

يبدأون في تطوير أفكار عن أنفسهم ويتعلمون ما إذا كانوا محبوبين وما إذا كانوا بخير أم لا

من المهم مساعدة طفلك علي تنمية احترام الذات من خلال تشجيعه فالطفولة تتعلق بتعلم أشياء جديدة

لذا من المهم جدًا أن لا تثني على طفلك لإكماله لأشياء يقوم بها بشكل جيد فحسب بل شجعه علي إتمامها بالشكل المطلوب

ويمكنك بناء احترام طفلك لذاته عن طريق منحه وقتك وإظهار اهتمامك بما يفعله

كما يمكنك أيضًا منحهم الكثير من الدعم والحب والإحتواء والسماح لهم بالتعبير عن مشاعرهم

نرمين عباس

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *