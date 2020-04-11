كيف أعلم طفلي إحترام الذات

نرمين عباس

يتشكل تقدير الطفل لذاته بالطريقة التي يري بها نفسه وكذلك بالطريقة التي يتصرف بها الآخرون تجاهه

فالطريقة التي يفكر بها ومعاملته مهمة جدًا في مساعدته علي الشعور بالرضا عن نفسه

الأمر يتطلب الصبر والمثابرة من الأبوين لمساعدة أطفالهم علي تنمية احترام الذات

بمجرد ولادة الأطفال يبدأون في التعرف على العالم ومن هذه التجارب المبكرة، ومن ما يرونه ويسمعونه ويشعرون به داخل الأسرة

يبدأون في تطوير أفكار عن أنفسهم ويتعلمون ما إذا كانوا محبوبين وما إذا كانوا بخير أم لا

من المهم مساعدة طفلك علي تنمية احترام الذات من خلال تشجيعه فالطفولة تتعلق بتعلم أشياء جديدة

لذا من المهم جدًا أن لا تثني على طفلك لإكماله لأشياء يقوم بها بشكل جيد فحسب بل شجعه علي إتمامها بالشكل المطلوب

ويمكنك بناء احترام طفلك لذاته عن طريق منحه وقتك وإظهار اهتمامك بما يفعله

كما يمكنك أيضًا منحهم الكثير من الدعم والحب والإحتواء والسماح لهم بالتعبير عن مشاعرهم