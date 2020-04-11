كويلار: فوجئت بمستوى الدوري السعودي

كويلار يتحدث عن تجربته في الملاعب السعودية..

تحدث متوسط ميدان فريق الهلال، جوستافو كويلار، إلى إذاعة راديو “CARACOL” الكولومبية في مقابلة خاصة تطرق من خلالها إلى عديد الموضوعات.

#QuédateEnCasaConElVBARCaracol ⚽️🇨🇴El mediocampista colombiano, Gustavo Cuéllar, aseguró en el @VBarCaracol que quedó "sorprendido" con la competitividad del fútbol en Arabía. Además, se refirió a sus oportunidades en la Sel. Colombia. Escúchelo aquí👇https://t.co/EDogpXYbHb — El VBAR (@VBarCaracol) April 8, 2020

كويلار (27 عامًا) وفد إلى الهلال صيف 2019 قادمًا من فلامنجو البرازيلي في صفقة بلغت نحو 7 ملايين يورو، وهو دولي كولومبي.

فاز اللاعب في الموسم الأول له على الإطلاق مع الهلال بلقب دوري أبطال آسيا وارتفعت أسهمه بشدة.

تمكن كويلار من صناعة هدفين هذا الموسم رفقة الزعيم، الذي يرتبط بعقد معه يمتد إلى صيف 2023.

يقول اللاعب عن الأجواء حاليًا في المملكة: “لا أحد يستطيع الخروج إلى الشارع، مراكز التسوق مغلقة، إنهم حذرون في هذا الشأن”.

ويضيف كويلار عن مستوى الدوري السعودي: “عندما وصلت إلى هنا فوجئت، اعقتدت بأن الدوري السعودي سيكون ذا قدرة تنافسية ضعيفة”.

وأكمل: “لكنني فوجئت وسعدت بهذا الأمر. لقد زيد عدد اللاعبين المحترفين وهو ما ساهم بدوره في رفع مستوى الأندية”.

“في بعض الأحيان يستيهنون بمستوى الدوريات العربية، هذا غير صحيح وهذا ما اعقتده. ينبغي عليهم احترام الأفكار الأخرى”.

واختتم حديثه عن المنتخب الكولومبي الذي خاض بقميصه 7 مباريات: “لديّ دائمًا الرغبة في تمثيل المنتخب الوطني”.

“اتصلت بالطاقم الفني للمنتخب واطمئنوا علىّ وكيف تسير الأمور معي، هذا الأمر من شأنه أن يحيي الآمال في العودة”.