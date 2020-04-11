فيديو: السومة يختار ثنائي الهلال كأفضل من واجههما في الدوري

اختار الهدّاف السوري للنادي الاهلي، عمر السومة، جناح الهلال والمنتخب السعودي سالم الدوسري كأفضل لاعب واجهه على الإطلاق في مسابقة الدوري.

السومة (31 عامًا) تحدث عبر بث مباشر من خلال حسابه الرسمي في “انستجرام” وتحدث عن اللاعبين الأفضل الذين واجههم في المملكة.

وقال السومة عن الدوسري: “إنه أفضل لاعب واجهته، لأنه يمتلك مواصفات اللاعب المميز، إنه سريع ومهاري وهداف ومتميز في صناعة الأهداف”.

وعن أفضل محترف واجههة السومة عبر مسيرته في الكرة السعودية: “إنه كارلوس إدواردو، يترك بصمته في كل مباراة”.

وعندما تم تخييره بين نور الدين أمرابط وأندريا كاريلو، أجاب عمر السومة قائلًا: “من وجهة نظري أمرابط الأفضل، يترك بصمة بكل مباراة بصناعة هدف أو إثنين”.

من هو افضل لاعب اجنبي واجهته بالدوري السعودي ؟ عمر السومه

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ادواردو كل مباراة العبها ضده تكون له بصمه فيها 💙 pic.twitter.com/4AdZHkPmVd — ‏edu_3g (@edu_3g) April 11, 2020

الأسطورة عمر السومة : سالم الدوسري افضل لاعب لعبت ضده

ومن المحترفين كارلوس ادواردو .. pic.twitter.com/6tqirqQWxt — حمود الغـربي (@HHW58) April 11, 2020