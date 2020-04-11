الرياضة

عمر السومة يثير مواقع التواصل بتصريحاته..

فيديو: السومة يختار ثنائي الهلال كأفضل من واجههما في الدوري

محمد ابو الوفاaccess_time18 / شعبان / 1441 هـ      11 أبريل 2020chat_bubble_outlineضف تعليق
عمر السومة

اختار الهدّاف السوري للنادي الاهلي، عمر السومة، جناح الهلال والمنتخب السعودي سالم الدوسري كأفضل لاعب واجهه على الإطلاق في مسابقة الدوري.

السومة (31 عامًا) تحدث عبر بث مباشر من خلال حسابه الرسمي في “انستجرام” وتحدث عن اللاعبين الأفضل الذين واجههم في المملكة.

وقال السومة عن الدوسري: “إنه أفضل لاعب واجهته، لأنه يمتلك مواصفات اللاعب المميز، إنه سريع ومهاري وهداف ومتميز في صناعة الأهداف”.

وعن أفضل محترف واجههة السومة عبر مسيرته في الكرة السعودية: “إنه كارلوس إدواردو، يترك بصمته في كل مباراة”.

وعندما تم تخييره بين نور الدين أمرابط وأندريا كاريلو، أجاب عمر السومة قائلًا: “من وجهة نظري أمرابط الأفضل، يترك بصمة بكل مباراة بصناعة هدف أو إثنين”.

محمد ابو الوفا

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