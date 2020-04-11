صحة جدة تواصل التوعية بـ” كورونا” في أحياء الجنوب

جدة – عادل بابكير

واصلت وزارة الصحة، ممثلة في المديرية العامة للشؤون الصحية بمحافظة جدة حملاتها التوعوية بفيروس كورونا المستجد في أحياء الجنوب؛ حيث شملت جولة أمس تغطية أجزاء كبيرة من حيي الثعالبة والقريات، عبر نشر عدد من الكوادر الطبية والمتخصصة في التثقيف والتوعية الصحية بمشاركة شرطة وأمانة جدة.



وبلغ عدد الكوادر الطبية المشاركة في الحملة أكثر من 150 كادراً بالإضافة إلى أكثر من 100 شخص من المتخصصين في نظافة البيئة وعمال من أمانة محافظة جدة.

وستواصل الصحة أعمالها في نشر التوعية ضد الفيروس من خلال نشر الكوادر الطبية والتوعوية لتصل لجميع منازل جنوب جدة من خلال العمليات اليومية التي تقوم بها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وتركز صحة جدة من خلال حملاتها على أهمية التقيد بالاحتياطات الوقائية للالتهابات التنفسية عامة التي تشمل المداومة على غسل اليدين بالماء و الصابون و تغطية الفم ، و الأنف عند السعال و العطس والتأكيد على أن الجميع يستطيع تجنب الإصابة بالفيروس من خلال إتباع الأساليب الوقاية الصحيحة كما تبقى الرعاية الداعمة المكثفة و علاج الأعراض هي الطريقة المثلى للتعامل مع العدوى.

وتقوم أمانة جدة ممثلة في ادارة صحة البيئة بالتعاون مع وزارة الصحة في هذا الخصوص بتعقيم ورش الأحياء بصفة دورية حيث يتواجد عدد كبير من الفرق التابعة لها بالإضافة إلى التواجد المكثف من قبل أفراد الأمن برفقة كوادر الصحة.