تيسير التنقل التجاري بالشرقية

الدمام-حمودالزهراني

اطلع الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، على تقريرٍ يلخص جهود وأعمال ومنجزات فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية، ومنها دعم ومساندة الجهود الاحترازية التي اتخذتها الدولة -رعاها الله- للحد من انتشار جائحة كورونا، مؤكداً سموه على أهمية مواصلة هذه الجهود، والعمل على تيسير حركة التنقل التجاري بين المحافظات، وإجراء أعمال الصيانة في حدود ما تسمح به الإجراءات الاحترازية.

ووجه سموه فرع الوزارة، بفتح الحركة في الطريق الرابط بين مدينة الهفوف وشاطئ العقير بمحافظة الأحساء، اعتباراً من اليوم وذلك بعد الانتهاء من أعمال تطوير الطريق وتوسعته.

وشمل المشروع الذي بلغت تكلفته أكثر من 56 مليون ريال، ازدواجا للطريق القائم بعدد حارتي مرور وأكتاف داخلية وخارجية بطول 44 كلم شاملاً تنفيذ جميع أعمال السلامة المرورية من دهانات وتركيب اللوحات المرورية والإرشادية.