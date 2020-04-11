بشرى لمحبي الFast FOOD.. لا ينقل فيروس كورونا

أدى انتشار فيروس كورونا المستجد المعروف باسم “كوفيد 19” ، فى إصابة الناس حول العالم بحالة من الهلع والخوف من كل شئ، فالجميع يبحثون عن وسائل التعقيم والتنظيف، كما يحرصون على انتقاء الطعام بعناية تفوق تلك التى يتبعونها فى الظروف العادية، وذلك بسبب حالة الشك والخوف من انتقال الإصابة بالفيروس التاجى عن طريق أى شىء سواء كان طعام أو ملابس أو أى من الأغراض الشخصية.

وبينما ابتعد عدد كبير من الناس عن الطعام الجاهز خوفًا من حمله للفيروس القاتل من الخارج، خاصة أنه فى هذه الأوقات المخيفة، يتساءل الكثير منا هل تناول الطعام فى الخارج فكرة جيدة؟، وهل يجب علينا طهى جميع منتجات البقالة التى قمنا بتخزينها؟، فإن “دون شافنر”، كان له رأى آخر حيث تناول طعامه التايلاندى فى وجبة العشاء قبل بضع ليال، تمامًا كما فعل من حين لآخر فى الأسابيع والأشهر التى سبقت وباء COVID-19 الحالى.

وللعلم فإن شافنر هو أستاذ متميز بجامعة روتجرز فى نيوجيرسى، وتشمل خبرته التقييم الكمى لمخاطر الميكروبات، وعلم الأحياء الدقيقة، ويقول شافنر: “أعرف أن الناس قلقون، ولكن مما نعرفه حاليًا عن الفيروس، فمن الآمن تناول الطعام المعد فى المطاعم طالما أنك تتخذ الاحتياطات المناسبة خاصة غسل اليدين”، وذلك وفقا لما نشره موقع الإذاعة الوطنية العامة الأمريكية “ npr “.

ويرى خبراء الأمراض المعدية وسلامة الأغذية، أنه لحسن الحظ بالنسبة للأشخاص الذين لا يجيدون الطبخ، يبدو أن تناول الطعام المحضر فى المطاعم هو خيار آمن، كما ينص التوجيه الحالى من إدارة الغذاء والدواء على أنه “لا يوجد دليل يشير إلى أن الأغذية المنتجة فى الولايات المتحدة يمكن أن تنقل COVID-19 “.

ويقول خبراء الأمراض المعدية وسلامة الأغذية، إنهم قولهم بأن تناول الطعام الجاهز آمن يعتمد على عقود من البحث فى الفيروسات التاجية الأخرى، والتى تم تحديدها لأول مرة فى البشر خلال مرحلة الستينيات، ويؤكد دكتور ويليام شافنر، أستاذ الطب فى قسم الأمراض المعدية فى كلية الطب بجامعة فاندربيلت فى ناشفيل، أن الفيروس التاجى الذى يسبب COVID-19 ينتشر بشكل أساسى عبر قطرات تطرد من خلال السعال أو العطس”.