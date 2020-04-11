آل الشيخ: مبادرة التحالف موقف نبيل

الرياض- البلاد

أكد رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، أن إعلان دول تحالف دعم الشرعية باليمن بقيادة المملكة بوقف إطلاق النار الشامل في اليمن لمدة أسبوعين مبادرة شجاعة تعبر عن موقف إنساني نبيل وتؤكد حرص المملكة ودول التحالف العربي على تحقيق السلام والاستقرار في اليمن كما تعكس الحرص على حياة الإنسان اليمني في ظل الظروف الدولية الطارئة التي فرضها انتشار فيروس كورونا المستجد في دول المنطقة والعالم أجمع”.

وأكد أن اللفتات الإنسانية التي يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ منذ تفاقم جائحة كورونا جاءت شاملة داخل المملكة وخارجها ومؤكدة على عمق إنساني رفيع وحرص والتزام بمصالح اليمن العليا وصحة وسلامة الشعب اليمني الشقيق.