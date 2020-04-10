11 سبب لبكاء الأطفال

نرمين عباس

بكاء الطفل يعني توصيل فكرة إما شعوره بالجوع أو الألم أو الخوف أو الحاجة إلى النوم، وأكثر من ذلك

قد يكون من الصعب تفسير صرخات طفلك، خاصة في البداية، ونستعرض لكِ 11 سبب أساسي لبكاء الأطفال

1- الجوع

وهو أول شيء تفكرين فيه عندما يبكي طفلك

وبعض علامات الجوع التي يجب الانتباه إليها عند الأطفال حديثي الولادة تشمل الضجيج، وصفع الشفاه، والتأصيل، ويضعون أيديهم في فمهم

2- مشاكل المعدة من المغص أو الغازات

يمكن أن تؤدي مشاكل البطن المرتبطة بالغازات أو المغص إلي الكثير من البكاء

عادة ما توصف الحالة بالمغص بعد بكاء لا يمكن تحمله لمدة ثلاث ساعات علي الأقل في اليوم

إذا كان طفلك في كثير من الأحيان يثير الضجة والبكاء مباشرة بعد الرضاعة، فقد يعاني من نوع من آلام البطن

حتى لو لم يكن طفلك مصابًا بالمغص فإن نوبة عرضية من آلام الغازات يمكن أن تجعله يبكي

إذا اشتبهت في وجود غازات، فحاول وضع الطفل علي ظهره، وإمساك قدميه، وتحريك ساقيه في حركة ركوب الدراجة

3- يحتاج إلي التجشؤ

التجشؤ ليس إلزاميًا، ولكن إذا بكي طفلك بعد الرضاعة فقد يكون كل ما يحتاجه هو تجشؤ

يبتلع الأطفال الهواء عندما يرضعون أو يرضعون من زجاجة، وقد يسبب ذلك عدم الراحة إذا لم يتجشئ

ويعاني بعض الأطفال من انزعاج شديد بسبب وجود هواء في بطنهم، بينما لا يبدو أن البعض الآخر يتجشأ أو يحتاج إلي التجشؤ على الإطلاق

4- حفاضات قذرة

يخبرك بعض الأطفال فورًا عندما يحتاجون إلى تغيير الحفاظة بالبكاء المستمر

5- يحتاج إلي النوم

الأطفال المتعبين يكونوا قادرين على النوم بسهولة في أي وقت وفي أي مكان

لكن الأمر أصعب بالنسبة لغير المتعبين، فقد يتمادي الأطفال ويصرخون لحاجتهم للأم لتنويمهم

6- يريد الإحتواء

يحتاج الأطفال إلى الكثير من الأحضان والإحتواء

في العادة يحب الأطفال رؤية وجوه آبائهم وسماع أصواتهم والاستماع إلى دقات قلبهم

ويمكن أن يكون البكاء طريقتهم في طلب البقاء بالقرب من والديهم

7- شديد البرودة أو شديد الحرارة

إذا شعر طفلك بالبرودة، عند خلع ملابسه لتغيير حفاضات علي سبيل المثال، فقد يحتج عن طريق البكاء

وكذلك يمكن البكاء بشدة بسبب إرتفاع درجة حرارتهم

8- شيء مؤلم ويصعب ملاحظته

يكون بعض الأطفال أكثر حساسية تجاه أشياء مثل نوع الملابس أو القماش، ويكون من الصعب إرضاءهم لذلك يبكي بشدة

9- ألم التسنين

يمكن أن يكون التسنين مؤلمًا لأن كل سن جديدة تدفع خلال اللثة

ويعاني بعض الأطفال أكثر من غيرهم، ولكن من المرجح أن يشعروا بالألم عند التسنين ما يدفعهم للبكاء

10- يريد الهدوء

في بعض الأحيان يجدون الأطفال صعوبة في التعبير عن إنزعاجهم من الحمل الكثير لهم أو اللعب معهم والضجيج والتنتقل من يد إلى أخرى

ويمكن أن يكون البكاء طريقة لقول الطفل لقد اكتفيت

11- يشعر أنه ليس بخير

إذا كنت استوفيت احتياجات طفلك الأساسية وساعدته على الارتياح ولا يزال يبكي فقد يرغب في فحص درجة حرارته لاستبعاد الإصابة بالحمي والتنبه لعلامات المرض الأخري التي قد تصيبه