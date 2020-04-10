10 آلاف آلية للتخلص من كورونا

جدة – عادل بابكير

تصوير خالد مرضاح

تواصل أمانة محافظة جدة تكثيف جهودها الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في نطاق كافة مناطق وشوارع عروس البحر الأحمر.

وذلك من خلال فريق العمل الميداني المشكل من الإدارة العامة للنظافة والإدارة العامة لصحة البيئة اليومية، لتنظيم وتعقيم جميع المرافق والشوارع والطرق الرئيسية بمشاركة عدد كبير منالعمال و10 الاف آلية مجهزة ومعدة للتعقيم لتطهير 50,000 موقعا بمحافظة جدة.

تأتي جهود الأمانة للحد من انتشار فيروس كورونا والمحافظة والحرض على نظافة شوارع المدينة وستسمر أمانة محافظة جدة بعمليات التطهير والتعقيم اليومية لتشمل جميع أحياء وشوارع المحافظة خلال فترة الحظر.

وكلفت الأمانة ما يقارب 284 مراقبا و 1763 عاملا لدعم قدرات البلديات التابعة لها وذلك لاستكمال الإجراءات الاحترازية المتعلقة بالحد من انتشار الفيروس بالمحافظة.

وقال المتحدث الرسمي لأمانة محافظة جدة محمد البقمي لـ”البلاد” بأن أمانة محافظة جدة وكافة بلدياتها الفرعية الـ19 تقوم بجولات يومية لمكافحة الباعة الجائلين بالتعاون مع الجهات الأمنية وبين البقمي إلى أن الأمانة وضعت خطة واستراتيجية شديدة لتعقيم ونظاقة المرافق العامة وشوارع محافظة جدة حيث أن الأمانة تستهدف أكثر المواقع ترددا من السكان مثل أسواق النفع العام محلات الخضار والفاكهة أسواق الأنعام والمسالخ سوق الأسماك ومحلات التموينات الغذائية.

وأشار البقمي إلى أن الأمانة وفرت آليات صغيرة للشوارع الضيقة والأزقة في الأحياء الطرفية بالمحافظة، موضحا إلى أنه حتى اللحظة تم تعقيم أكثر من 60,000 موقع داخل محافظة جدة.