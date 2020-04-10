وفيات كورونا تتجاوز 100 ألف شخص في العالم

البلاد : وكالات

أسفر فيروس كورونا المستجد عن وفاة ما لا يقل عن مئة ألف شخص في العالم، حوالى 70% منهم في أوروبا، منذ ظهوره في الصين في ديسمبر، وفق حصيلة وضعتها وكالة فرانس برس عصر اليوم الجمعة استنادا إلى مصادر رسمية.

وتم إحصاء مجموع 100661 وفاة بينها 70245 في أوروبا، القارة الأكثر تأثرا بوباء كوفيد-19. وإيطاليا هي الدولة التي سجلت أكبر عدد من الوفيات في العالم (18849)، تليها الولايات المتحدة (17925)، ثم إسبانيا (15843) وفرنسا (13197). وتم إحصاء 1650651 إصابة في العالم حتى الآن، من بينها 857233 إصابة، أي أكثر من نصف الحصيلة الإجمالية، في أوروبا، وأكثر من 475 ألفا في الولايات المتحدة التي تسجل أسرع انتشار للوباء.