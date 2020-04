فيديو: “أبرزهم جوارديولا وتوتي” 7 ثنائيات لن تصدق أنهم لعبوا سويًا

– ماركو رويس وجوشوا كينج: تزامل أسطورة بوروسيا دورتموند مع مهاجم بورنموث ضمن فريق بوروسيا مونشنجلادباخ عام 2011.

– شون رايت فيليبس وجورج وايا: لعب أسطورة مانشستر سيتي رفقة الرئيس الليببري والإفريقي الوحيد الحائز على الكرة الذهبية، في مانشستر سيتي موسم 2000-2001.

– بيب جوارديولا وفرانشسكو توتي: تزامل أسطورة روما الخالدة مع مدرب مانشستر سيتي الحالي في فريق روما عام 2002.

– روبيرتو مانشيني وروبي سافاج: خاض الثنائي الأسطورة للكرة الإيطالية والإنجليزية بعض المباريات معًا في ليستر سيتي موسم 2000-2001.

– مانويل نوير وراؤول جونزاليس: الحارس التاريخي لبايرن ميونيخ تزامل مع أسطورة ريال مدريد عبر فريق شالكة في الفترة من 2010 إلى 2012.

– آرون رامسي وفلويد هاسيبلاينك: لاعب يوفنتوس الحالي لعب جنبًا إلى جنب مع أسطورة تشيلسي هاسيبلانك عبر كارديف سيتي موسم 2007-2008.

– ديفيد مويس وديفيد بيكهام: مويس أحد المدربين المخضرمين في إنجلترا، لكنه لعب موسم واحد مع الناشيء الصغير حينها ديفيد بيكهام في نادي بريستون عام 1994.

والآن شاهد مقطع الفيديو التالي..

Marco Reus and Josh King 🤯

Totti and Guardiola 🤔

Seven pairs of players you forgot played together pic.twitter.com/BHdtc5lM4v

— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) April 10, 2020