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المشاط لـ (البلاد):

جدولة مغادرة معتمري العراق ومصر قريبا

صحيفة البلادaccess_time17 / شعبان / 1441 هـ      10 أبريل 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة – ياسر بن يوسف

كشف نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبد الفتاح مشاط لـ”البلاد” مغادرة ٥٦ معتمرا اندنوسيا الى بلادهم و ذلك بعد التنسيق بين السلطات السعودية و الاندونيسية في العودة الى بلادهم بعد ان كانو اعالقين في فترة الحجر .


وأضاف ان الوزارة قدمت لهم العديد من البرامج التوعوية و التثقيفية خلال فترة اقامتهم و عملت على ايجاد سبل الراحة لهم في كافة المجالات، لافتا إلى انه سوف تكون هناك جدولة في القريب العاجل لرحلتين للمعتمرين العراقيين و المصريين لعودتهم الى اوطانهم .

وعبر عدد من المعتمرين الإندونيسيين عن عظيم شطرهم وتقديرهم على الجهود التي قدمتها لهم المملكة من حسن الضيافة سائلين المولى عز وجل أن يحفظ هذه البلاد ملكا و شعبا و ان يحمي بيوت الله يزيل هذه الغمة والبلاء عن العالم اجمع مؤكدين ان ما دمته لهم وزارة الحج والعمرة من خدمات تدعوا للفخر والاعتزاز بهذا البلد العظيم.

صحيفة البلاد

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