جدولة مغادرة معتمري العراق ومصر قريبا

جدة – ياسر بن يوسف

كشف نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبد الفتاح مشاط لـ”البلاد” مغادرة ٥٦ معتمرا اندنوسيا الى بلادهم و ذلك بعد التنسيق بين السلطات السعودية و الاندونيسية في العودة الى بلادهم بعد ان كانو اعالقين في فترة الحجر .



وأضاف ان الوزارة قدمت لهم العديد من البرامج التوعوية و التثقيفية خلال فترة اقامتهم و عملت على ايجاد سبل الراحة لهم في كافة المجالات، لافتا إلى انه سوف تكون هناك جدولة في القريب العاجل لرحلتين للمعتمرين العراقيين و المصريين لعودتهم الى اوطانهم .

وعبر عدد من المعتمرين الإندونيسيين عن عظيم شطرهم وتقديرهم على الجهود التي قدمتها لهم المملكة من حسن الضيافة سائلين المولى عز وجل أن يحفظ هذه البلاد ملكا و شعبا و ان يحمي بيوت الله يزيل هذه الغمة والبلاء عن العالم اجمع مؤكدين ان ما دمته لهم وزارة الحج والعمرة من خدمات تدعوا للفخر والاعتزاز بهذا البلد العظيم.