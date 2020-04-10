تسجيل 364 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة

البلاد : غدير الطيار

أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الجمعة)، تسجيل حالة وفاة و364 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 3651 حالة.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمتابعة مستجدات كورونا، إن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس ارتفع إلى 47 حالة وفاة.

وأبان أنه تم تسجيل 19 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 685 حالة، وهو ما يعني بقاء 2919 حالة نشطة تتلقى العلاج والرعاية اللازمة، من بينها 57 حالة حرجة.

وتابع قائلا أنه تم تسجيل 35 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين وصل إلى 685 حالة، وهو ما يعني بقاء 2577 حالة نشطة تتلقى العلاج والرعاية اللازمة.

وأبان أن عدد الذين خضعوا للعزل المنزلي حتى الآن وصل إلى 35 ألف شخص، ثلثا هذه العدد تبين أنهم بصحة جيدة وأنهوا فترة العزل، وأن المتواجدين في العزل الآن نحو 12 ألفاً من بينهم أكثر من 3 آلاف لا يزالون يتلقون الخدمات الصحية، والبقية في العزل المنزلي.

وأشار المتحدث الرسمي إلى رصد عدد من حالات الإصابة في المساكن الخاصة بالعمالة، وهو ما يؤكد أهمية التقيد في هذه المواقع بالإجراءات الاحترازية الموصى بها والتي تضمن التباعد وتقليل المخالطة بين العمالة.وقال أن القادمين من البحرين لم تسجل أي حاله عليهم