المدينة المنورة تسجل أول ولادة لسيدة مصابة بكورونا

المدينة المنورة : متابعات

سجلت المدينة المنورة أول ولادة لسيدة مصابة بفيروس كورونا خاضعة للحجر الصحي بمستشفى أحد.

وذكر المتحدث الرسمي للشؤون الصحية بالمنطقة مؤيد أبو عنق أن المستشفى شهدت ولادة سيدة مصابة بالفايروس حيث وضعت مولوداً ذكراً وكلاهما بصحة جيدة ولله الحمد ، والسيدة من الجنسية الأفغانية وتبلغ 37 عاماً تقدم لها الرعايه الصحية اللازمة وسط متابعة حثيثة من قبل الفريق الطبي.

والخميس أعلنت وزارة الصحة في المملكة تسجيل 355 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع الإجمالي إلى 3287.

فيما بلغ إجمالي الوفيات 44 حالة، ووصلت حالات التعافي إلى 666 حالة.