الشلهوب: أُفضّل اللعب مع جوميز عن حمد الله

قال لاعب فريق الهلال، محمد الشلهوب، إنه يفضل اللعب بجوار زميله الفرنسي بافيمتي جوميز، عن مهاجم النصر عبد الرزاق حمد الله.

وأوضح الشلهوب (39 عامًا) خلال تصريحاته عبر بث مباشر مع الكويتي جاسم الهويدي في “انستجرام” العديد من المسائل المتعلقة بمسيرته مع الهلال.

“رغبة عائلتي كانت أن ألعب لغير الهلال، لكنني اخترت الهلال، أنا هلالي وقلبي أزرق، سأبقى هنا”، هكذا تحدث أسطورة أزرق العاصمة.

وأضاف: “لقد أخبرنا المدرب رازفان لوشيسكو منذ اليوم الأول في المعسكر أننا سنفوز بكأس آسيا”.

وواصل: “أفضّل جوميز على حمد الله لأن جوميز لديه لاعب وإنسان، إنه يتأقلم ويؤثر إيجابيًا خارج وداخل الملعب”.

وأردف: “اعتز بلقب (ملك الألقاب) وأشكر الأجيال والأساطير التي زاملتها في الهلال، في أول موسم لي كان جاسم الهويدي صاحب أكبر تأثير عليّ”.

وعن زملائه، قال الشلهوب: “سيعود عمر الخربين الذي تحبونه، المعيوف أفضل حارس بكل تأكيد، كارلوس إدواردو قلبه أزرق”.