الجهات الحكومية تستنفر لدرء مخاطر كورونا في جنوب جدة

جدة – عادل بابكير – تصوير خالد مرضاح

وأنت تتجول في أحياء جنوب جدة تجد الشوارع الرئيسية خالية من المارة فيما تقوم الجهات المختصة بمراقبة آليات منع التجول بينما تعمل الفرق الصحية في توعية السكان وفق آليات علاجية.



“البلاد” قامت بجولة في كل من القريات، غليل، الثعالبة، النزلة اليمانية ورصدت عدداً من المخالفات تمثلت في تواجد عدد من الشباب في الشوارع والأزقة الضيقة، تجمعات ولقاءات بالرغم من الجهود الأمنية والتواجد الأمني المكثف في الأحياء الجنوبية خاصة.

ورصدت ” البلاد ” أيضا تواجدا لعدد كبير من المتسولين والمتسولات في عدد من الشوارع في جنوب محافظة جدة في ظاهرة لم تندثر حتى بعد قرار منع حظر التجول 24 ساعة في كافة أرجاء المحافظة.

هذه المخالفات التي رصدتها ” البلاد ” كانت ولا تزال تشكل قنبلة موقوتة من الممكن في أية لحظة أن تنسف كافة الجهود التي تقوم بها الجهات الحكومية لدرء مخاطر فيروس كورونا كوفيد19.

كما تواصل وزارة الصحة بالتعاون مع الجهات الأمنية وأمانة محافظة جدة ورؤساء لجان الجاليات جهودهم في الحملات التوعوية والتثقيفية التي يقومون بها في أحياء جنوب جدة.

وقامت الوزارة بنشر عدد من الكوادر الطبية المتخصصة وعدد من الكوادر المتخصصة بالتثقيف والتوعية في كافة أحياء جنوب جدة بالإضافة إلى عمل الكشف المبدئي لقاطني هذه الأحياء وشملت الجولات التي تقوم بها وزارة الصحة أكثر من حي بدأ من كيلو 14 نزولا إلى غليل والأحياء المجاورة لها.

وفي حال تبين لدى الكوادر الطبية وجود أي اشتباه بأية حالة يتم نقلها مباشرة لأحد المستشفيات لاستكمال الفحوصات الطبية.

وانتهت وزارة الصحة البارحة من حي غليل فيما ستباشر عملها التوعوي بحي الرويس اليوم الجمعة.