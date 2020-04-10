إصابات كورونا أكثر من 1.6 مليون والوفيات تتجاوز 95 ألفاً

البلاد : وكالات

أظهرت البيانات المجمعة لعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم أن عدد الإصابات به تجاوز المليون و600 الف حتى سعت 0700 اليوم الجمعة .

وأظهرت بيانات منصة “وورلد ميترز”، الدولية المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد الإصابات حول العالم بلغ مليون و605 الف و712 .

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين بلغ 356الف و977.

وأشارت أيضا إلى أن عدد الوفيات بلغ 95الف و766 .

تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد حالات الإصابة، تليها إسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا والصين وإيران والمملكة المتحددة وتركيا.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول من ناحية الاصابات (468895) والوفيات (16697) تليها اسبانيا( 153222إصابة) و(15447حالة وفاة ) وايطاليا (143626إصابة) و(18279حالة وفاة) والمانيا (118235إصابة) و(2607 حالات وفاة) وفرنسا 117749إصابة)و12210حالة وفاة) والصين (81907إصابة ) و(3336حالة وفاة ) وايران (66220 إصابة )و(4110حالات وفاة) وبريطانيا (65077إصابة) و(7978حالة وفاة) وتركيا)42282إصابة)و 908حالة وفاة.