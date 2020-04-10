آل جابر :وقف إطلاق النار يدعم جهود التحالف في مساعدة اليمن

جدة- البلاد

أكد سفير المملكة لدي اليمن محمد آل جابر أن التحالف بقيادة السعودية يدعم الشرعية في اليمن وهدفها الرئيسي مصلحة الشعب اليمني مشيراً إلى أن جائحة كورونا تنتشر في العالم بشكل قوي جداً واليمن جزء من هذا العالم ومخاطره قد تصل إليه وهو ما نخشاه.

وأكد آل جابر أن المجتمع الدولي على رأسهم الأمين العام للأمم المتحدة و المبعوث الخاص لليمن طالبوا الطرفين، الميليشيا الحوثية والحكومة اليمنية، واستجابت الحكومة اليمنية قبل أسبوع ودعم التحالف هذا القرار من الحكومة اليمنية، مضيفا أن وقف إطلاق النار داعم لهذه الجهود سواء جهود المملكة أو المجتمع الدولي في مكافحة كورونا في اليمن وأيضا مساعدة الحكومة اليمنية وجميع المنظمات الدولية على القيام بواجبها لمكافحة ومنع انتشار الفيروس من اليمن ومن العالم بشكل كامل، وسيسهل التحالف العمل مع الحكومة الشرعية للشحنات البحرية سواء للمنافذ المختلفة في اليمن بما فيها منفذ الحديدة تسهيلاً ودعماً للشعب اليمني.

وأوضح أن الدعم الاقتصادي والإغاثي والإنساني للشعب اليمني مستمر سواء من المملكة أو دول التحالف أو المجتمع الدولي وميناء الحديدة مفتوح و يستقبل ملايين الأطنان من الأغذية والمشتقات النفطية بالإضافة إلى الموانئ اليمنية الأخرى والمنافذ البرية أيضا والجوية وكذلك مطار صنعاء وسنعمل مع المجتمع الدولي والإنساني باتجاه مزيد من الرحلات الإنسانية والطبية والمساعدات المتعلقة بجائحة كورونا والمواد الصحية المختلفة إلى صنعاء وعدن وجميع المناطق اليمنية.

وأكد آل جابر أنه لا يوجد حصار على اليمن فالموانئ والمنافذ مفتوحة والتقارير الدولية تشير إلى ان الحوثي من يعطل ويعيق العمل.

وقال إن من الضروري العمل جماعياً لمواجهة كورونا في اليمن وهذا ما قامت به المملكة لدعمها للحكومة الشرعية ودعمها للمنظمات الدولية من اليوم الأول لبدء الجائحة من خلال وزارة الصحة اليمنية أو من خلال دعم المنظمات.