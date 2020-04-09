71 مليار ريال إجمالي دفعات حساب المواطن منذ انطلاقته

البلاد : متابعات

أودع برنامج حساب المواطن اليوم (الخميس) 2.3 مليار ريال مخصص دعم شهر أبريل للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغتنسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة التاسعة والعشرون 82% ليتجاوز عددهم 12.5 مليون مستفيد وتابع، كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 11مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 71 مليار ريال منها 463مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

وذكر المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني بأن معدل التغيير لعدد المستفيدين للدورة الحالية عن الدورة السابقة الدفعة الحالية بلغ ما نسبته -0.9%، مشيرًا إلى أن 52% من إجمالي المستفيدين تحصلوا على الاستحقاق الكامل، حيث بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 892 ريال، فيما بلغ عدد أرباب الأسر 2.2 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 59%، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.7 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 1.5 مليون مستفيد، مشكلين 41% من إجمالي المستفيدين الرئيسين.

وأشار القحطاني أن نسبة أرباب الأسر بلغ 92% أما ربَات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8%، بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 53%، وشكل الذكور المستقلين 47%، موضحًا أن 83% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل فيما حصل 17% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.