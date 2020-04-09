مصر تستلم غواصة من طراز 209/1400 بألمانيا

أعلن المتحدث العسكري المصري العقيد تامر رفاعي، عبر موقع “فيسبوك” ، أن القوات البحرية ستتسلم الغواصة في ميناء “كيل” بألمانيا ثالث غواصة حديثة من طراز (209/1400) وتحمل رقم (s43) .
وتعد الغواصة الثالثة من أصل أربع غواصات تعاقدت مصر عليها عام 2014 ، وقد أشار المتحدث العسكري أنها تصنف كأحدث فئة من هذا الطراز بالعالم، وأكد أنه تم تأهيل الأطقم الفنية والتخصصية العاملة على الغواصة في وقت قياسي، وفقا لبرنامج متزامن بكل من مصر وألمانيا، لافتا إلى أنه تم تدشين الغواصة s43)) في مايو 2019.
وتعتبر الغواصة المتطورة من طراز (s43) (209/1400) مصممة لإطلاق الصواريخ والطوربيدات، حيث تسلمت مصر النسخة الأولى منها في أبريل 2017 والثانية في أغسطس من نفس العام، الأمر الذي يسهم في تطوير قدرات التسليح البحري المصري، ويدعم جهود الدولة المصرية في تأمين سواحلها.
وأطلق الفريق أحمد خالد، قائد القوات البحرية المصرية، يوم الجمعة الماضي، إشارة البدء في إنزال الغواصة المصرية الثالثة، لتسير في طريقها نحو مصر، في مراسم احتفال بترسانة شركة “تيسين جروب” الألمانية، بحضور سفير مصر بألمانيا، والملحق العسكري المصر بألمانيا وعدد من كبار المسؤولين الألمان.