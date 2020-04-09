رئيس الوزراء اليمني : نشكر المملكة على دعمها السخي لليمن

البلاد : متابعات

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني د.معين عبدالملك أن مبادرة التحالف العربي بقيادة المملكة بإيقاف إطلاق النار تستكمل موقف الشرعية المستجيب لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة وتأكيد لجدية إلتزام الحكومية بتوحيد الجهود في مواجهة مخاطر كورونا .

وأضاف خلال تغريدات في موقع التواصل الإجتماعي توتير : ” نشكر المملكة العربية السعودية على دعمها السخي لجهود الإغاثة في اليمن ونثمن موقف سمو الأمير خالد بن سلمان المعلن بخصوص مبادرة وقف إطلاق النار واستمرار دعم الحكومة والشعب اليمنيين “

وتابع : “وقف إطلاق النار فرصة جادة لتأمين اليمن والشعب اليمني من مخاطر فيروس كورونا لا فرصة للابتزاز واستغلال حاجات الشعب ومخاوفه، نأمل أن يستجيب الانقلابيين لمقتضيات الهدنة الإنسانية وأن لا يمضون أكثر في طريق الدم والنار”