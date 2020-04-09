خالد بن سلمان: وقف النار باليمن يعكس سعي السعودية لاستقرار المنطقة

البلاد : متابعات

أكد نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، الخميس، أن وقف النار في اليمن يعكس سعي السعودية لتحقيق الاستقرار في المنطقة، مشيرا إلى أنها فرصة الحوثيين لإظهار أنهم ليسوا أداة في يد إيران. مؤكداً في الوقت نفسه أن وقف إطلاق النار يعكس سعي المملكة لاستقرار المنطقة.

وقال سموه عبر حسابه بـ”تيوتر” إن عدم استجابة الحوثي اليوم للدعوات للتعامل بجدية مع خطر جائحة كورونا يعرض أبناء اليمن كافة لمزيد من المعاناة وسيتحمل هو وزرها، والشعب اليمني العربي الأبي ليس تابعًاً لأحد وهذه فرصة الحوثيين لإظهار انهم ليسوا أداة في يد إيران.

وأضاف بأن “المملكة تثمن وتدعم كل الجهود للوصول إلى حل سياسي شامل بين مكونات الشعب اليمني الشقيق، ولن تتوانى عن السعي لما فيه خير اليمن وأهله، ولذلك تدعم المملكة جهود المبعوث الأممي والآن الفرصة أمام الحوثيين لإثبات جديتهم أمام العالم وإعلائهم لمصلحة اليمن بدلًا من مصالح أطراف خارجية”.

وتابع قائلاً: “اليمن اليوم معرض لا قدر الله لمزيد من المعاناة في حال انتشار جائحة كورونا ولذلك أعلنت المملكة المساهمة بمبلغ 500 مليون دولار لخطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة لليمن في عام 2020، و 25 مليون دولار إضافية لمكافحة انتشار جائحة كورونا”.

وأشار إلى أن “وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين مناخًا أكثر فاعلية لتهدئة التوترات، والعمل نحو حل سياسي مستدام، وتركيز كافة الجهود على صحة وسلامة الشعب اليمني، والمملكة لا ولن تفرط في أمنها وآن الأوان أن يعي الحوثي أن تفويت هذه الفرصة هي خذلان لمصالح أبناء اليمن”.