تغلب على عادات المنزل وكثرة الطعام .. توصيات للبقاء في البيت دون سمنة

في ظل إجراءات الحظر وتقييد الحركة بعد تفشي فيروس كورونا في جميع دول العالم، يعاني البعض من عادات مختلفة في بيته.

ولجأت الدول إلى فرض حظر التجوال مع التشديد على ضرورة التزام السكان منازلهم.

وذلك ضمن إجراءات احترازية ووقائية اتخذتها في محاولة للسيطرة على انتشار الفيروس التاجي.

وكشفت دراسة حديثة، أن مكوث الناس في بيوتهم بسبب إجراءات الحجر الصحي يدفعهم إلى التهام الطعام بشكل أكبر، وهو ما ينذر بزيادة الوزن.

لاسيما في ظل عادات عدم ممارسة النشاط البدني والتمارين الرياضية.

إذ يشعر الناس بالملل من البقاء بالمنزل ما يؤدي لتناولهم الطعام بشكل متكرر، وفقا لـ”سكاي نيوز” نقلا عن موقع “شوسن إلبو”.

حارب الوزن بالرياضة

وأوضحت الدراسة التي أجراها باحثون بهيئة “SM C&C” الترفيهية.

شملت الدراسة 4010 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 20 و50 سنة، ممن اضطروا إلى البقاء في البيوت بسبب الحظر.

وكشفت أن 43% زاد وزنهم خلال الشهرين الأخرين، فيما يلم يتغير وزن 39%، وفقد 18% فقط أوزانهم.

وذكرت الدراسة أن النساء أكثر تأثرا بالزيادة في الوزن، وبلغت نسبة المتضررات 47%، بينما اقتربت النسبة وسط الرجال من 36 %.

ويرجع سبب زيادة الوزن إلى قلة الحركة وزيادة تناول الطعام بسبب البقاء في البيت لفترات طويلة.

وخاصة أن الكثيرون يعملون من المنزل حاليا.

ويوصي الخبراء بعدم الإفراط في تناول الطعام، خلال فترة الحجر.

فضلا عن ممارسة بعض الحركات والتمارين الرياضية القابلة للتطبيق داخل البيت.

وذلك ما دام الخروج إلى الأماكن العامة أمرا محظورا أو مقيدا في أغلب دول العالم، خلال الفترة الحالية.