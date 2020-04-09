بالصور.. برامج تلفزيونية مناسبة للأطفال بعمر ما قبل المدرسة

نرمين عباس

يمكن نقل تجربة المرح للصغار بالمنزل في ظل الحظر المنزلي وإدخال البهجة عليهم عن طريق تقديم برامج تلفزيونية مناسبة وآمنة لا تحتاج لإشراف الكبار

وفيما يلي أبرز البرامج التلفزيونية المناسبة لأطفالك في عمر ما قبل المدرسة

1- Bluey

مسلسل تلفزيوني أسترالي مناسب للأطفال في عمر ما قبل المدرسة

ويحكي قصة جرو يبلغ من العمر 6 سنوات ويتميز بروح المغامرة والفضول لإكتشاف العالم والخيال

2- Daniel Tiger’s Neighborhood

مسلسل تلفزيوني رسوم متحركة للأطفال أمريكي – كندي مناسب للأطفال في عمر ما قبل المدرسة

يحكي قصة دانيال تايجر، وهي شخصية قطة لها العديد من الأصدقاء التي تتشارك موضوع اجتماعي وعاطفي مشترك مثل خيبة الأمل والحزن أو الغضب والشكر ويعلم الطفل الذكاء العاطفي وإحترام الإنسان وتنمية الطفل

3- Let’s Go Luna

مسلسل تلفزيوني تعليمي بالرسوم المتحركة كندي – أمريكي مناسب للأطفال في عمر ما قبل المدرسة

تدور أحداثه في عالم يسكنه حيوانات مجسمة تركز على ثلاثة شخصيات من أستراليا وأمريكا والمكسيك، يسافرون حول العالم وتقديم قصة شعبية شهيرة أو أغنية أو قصيدة من ذلك البلد

وتتكون كل حلقة من المسلسل علي جزئين كل قصة مدتها 11 دقيقة

4- Peep and the Big Wide World

مسلسل تلفزيوني رسوم متحركة أمريكي كندي مناسب للأطفال في عمر ما قبل المدرسة

يدور حول حياة 4 أصدقاء، حيث يكتشفون العالم من حولهم ويحققون فيه ويستكشفونه

5- Ni Hao, Kai-Lan

مسلسل تلفزيوني تفاعلي رسوم متحركة للأطفال أمريكي – كندي مناسب للأطفال في عمر ما قبل المدرسة

يحكي قصة فتاة نشأت في أسرة ثنائية الثقافة (أمريكية صينية)، ومجموعة من أصدقائها الحيوانات المجسمين

وتستند كل حلقة على سلسلة من الأحداث التي تحدث خلال يوم الأصدقاء، جنبًا إلى جنب مع العقبات التي يواجهونها

6- Pinky Dinky Doo

مسلسل تلفزيوني أمريكي رسوم متحركة مناسب للأطفال في عمر ما قبل المدرسة

يحكي قصة فتاة تعيش في مع والديها وشقيقها الصغيروحيوانهم الأليف وترقص الفتاة علي صندوق من الورق المقوى وتسرد القصص الخاصة بها

7- Chloe’s Closet

سلسلة رسوم متحركة للأطفال بريطانية مناسبة للأطفال في عمر ما قبل المدرسة

يحكي مغامرات فتاة ويلزية شابة تدعي “كلوي” مع مجموعة من أصدقائها وألعابها، أثناء مغامراتهم السحرية أثناء اللعب داخل خزانة ملابسها بغرفتها