صحة و عافية

العملات المعدنية والورقية .. طريقة حماية نقودك من الفيروسات دون تلفها

ahmed saeedaccess_time16 / شعبان / 1441 هـ       9 أبريل 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

يحذر بعض الباحثين والعلماء من أن فيروس كورونا قد ينتقل عبر العملات والنقود الورقية وهو ما يستوجب تعقيمها أيضا.

ويتوجب تنظيف العملات الورقية والقطع النقدية المعدنية للتأكد من خلوها من الفيروسات الضارة.

كما أكد بعض الخبراء أنها تمثل بيئة خصبة للفيروسات والجراثيم بسبب تناقلها الكثيف بين الناس، وفق سكاي نيوز.

وبخطوات بسيطة، نصح مصرف تايلند المركزي المتسوقين وتجار التجزئة بتنظيف العملات المعدنية والورقية بشكل صحيح.

وذلك للتأكد من خلوها من فيروس كورونا وفقا لديلي ميل البريطانية.

خطوات تنظيف النقود من الفيروسات دون إفسادها

يجب نقع العملة في محلول صابون غسل الصحون لفترة قصيرة.

ومن ثم شطفها بالماء ومسحها برفق بقطعة قماش قبل وضعها تحت أشعة الشمس حتى تجف.

لا تستخدام مسحوق الغسيل أو المبيض في عملية التنظيف، أو غلي العملة الورقية تفادياً لتلفها.

وأكد الخبراء أن استخدام البطاقات المصرفية وبطاقات الائتمان أكثر أماناً أثناء تفشي الوباء، ونصحوا باستخدام طرق الدفع الرقمية.

ahmed antar

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