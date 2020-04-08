9 مبادرات إليكترونية لدعم الأعمال بجدة

جدة – البلاد

هيأت الغرفة التجارية الصناعية بجدة 9 مبادرات لتمكين مجتمع الأعمال ، تشمل لقاءات مفتوحة مع مسؤولين حكوميين، وورش العمل على المنصة الإلكترونية التفاعلية بين أصحاب الأعمال والمسؤولين للتعريف بالمبادرات الحكومية المتعلقة بتخفيف الآثار الاقتصادية المترتبة على الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا. كما حزمة المبادرات أيضا مبادرة “حلول” لتلمس احتياجات قطاعات الأعمال والمنشآت الصغيرة والناشئة وتحديد أهم العوائق والتحديات الناتجة عن تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، وإيجاد الحلول السريعة بالتعاون مع الجهات الحكومية الرسمية، والرد على الاستفسارات وتقديم الدعم المطلوب لمجتمع الأعمال فيما يخص تطبيق الأنظمة أو الاستثناءات أو الاعفاءات أو استخراج أو تجديد وثائق رسمية.

وصاغت الغرفة ضمن مبادرات تمكين مجتمع الأعمال طرقاً للتدريب عن بعد بتقديم ورش العمل والدورات التدريبية التي تمس الاحتياجات الآنية لأصحاب الأعمال وفق الظروف الحالية من خلال منصة غرفة جدة للتدريب الإلكتروني ، وإطلاق مبادرات خدمة العملاء عبر تقديم الخدمات في بعض مراكز الخدمة ، واستمرار تقديم خدمات الغرفة في مركز خدمة أشمل ومركز خدمة ميناء جدة الإسلامي مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع العدوى والحفاظ على سلامة العملاء والموظفين والعمل من خلال منصة مراس .