يوتيوب آمن للأطفال .. طرق بسيطة لدعم اهتمامات طفلك وقت الحظر

وقت الحظر المنزلي وتعطل المدارس بسبب كورونا تسعى الأمهات لشغل الأطفال بنشاطات مهمة ومفيدة حتى عبر يوتيوب .

وبعض الأمهات يخشين من التأثيرات السلبية لتصفح “يوتيوب” على الأطفال.

كما أن تطبيق “يوتيوب كيدز” أصبح غير جاذب لعدد كبير من الأطفال.

وقدم موقع “تايمز نيوز ناو” طريقة جعل تطبيق “يوتيوب” آمنا للأطفال، نستعرض بعضها في التقرير.

طرق آمنة

1-تعطيل اختيار البحث، عن طريق:

إدخال رمز مرور خاص بحسابك.

ومن الإعدادات اختر أن من يستخدم حسابك الآن فقط وحدد الإسم.

ثم النقر على تعطيل خيار البحث وفى حالة إلغاء يتم اختيار السماح بالبحث.

2-تعيين رمز مرور، فلا بد أن تتكون من 4 أرقام حتى لا يتمكن الطفل من الدخول إلى حساب اليوتيوب دون علمك، من خلال:

تحديد اسم الطفل من الإعدادات.

تعيين كلمة مرور خاصة بحساب الطفل، ولا يتمكن أحمد من الوصول إلى الإعدادات إلا بعد كتابة رمز المرور.

3-حظر المحتوى، حيث يمكن حظر المحتويات الغير مناسبة لطفلك لتأثيراتها السلبية عليه، وذلك من خلال:

الضغط على النقاط الثلاث فى الزاوية اليمنى العليا، لاختيار Report.

ثم اختر خيار الحظر.

4-توقيف سجل المشاهدة.

لو هناك مجموعة فيديوهات أو سلسلة مقاطع يتابعها طفلك ولا ترغب فى أن يستمر الطفل فى متابعتها، يمكنك أن توقف سجل المشاهدة مؤقتا بالنقر فوق القفل وإدخال رمز المرور، ثم تحديد الطفل من الإعدادات، واختيار إيقاف سجل المشاهدة.