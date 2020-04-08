الرياضة

النادي يتخذ إجراء لمواجهة أزمة كورونا..

ريال مدريد يعلن تخفيض رواتب اللاعبين والموظفين

محمد ابو الوفاaccess_time15 / شعبان / 1441 هـ       8 أبريل 2020chat_bubble_outlineضف تعليق
ريال مدريد

أعلن ريال مدريد الإسباني عن تخفيض رواتب اللاعبين والموظفين بالنادي كإجراء لمواجهة الأزمة الحالية بسبب تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19).

ونشر النادي العاصمي بيانًا رسميًا عبر موقعه على شبكة الإنترنت، كشف من خلاله عن اقتطاع ما بين 10 إلى 20% من رواتب اللاعبين.

سيسري القرار على الفريق الأول لكرة القدم والفريق الأول لكرة السلة وهما الفريقان الناشطان بالنادي.

وسيكون تحديد نسبة الاقتطاع من الرواتب بحسب الظروف التي سيئول إليها الموسم الكروي الحالي.

جاء في البيان أيضًا أن ريال مدريد يعاني هذه الأشهر اقتصاديًا جرّاء تعليق النشاط وهو ما أثّر على الأنشطة التجارية للنادي.

بينما لاقى القرار ترحيبًا من اللاعبين والقادة في الفريقين، إضافة إلى مجلس الإدارة والموظفين والعمال لمساعدة النادي.

واختتم البيان بالتمنيات بالشفاء العاجل لكل مصابي فيروس كورونا (كوفيد-19) وتوجيه الشكر لكل من ساهم في مواجهته.

محمد ابو الوفا

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