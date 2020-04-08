المناعة وسر الحمضيات .. كيف يتعامل الليمون والبرتقال مع كورونا ؟

المناعة كلمة السر.. عدد كبير من الناس حول العالم يبحثون عن ثقب إبرة لتفادي خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ومن بين الطرق دعم جهاز المناعة.

وبحسب سكاي نيوز، فإن تناول الحمضيات مثل الليمون والبرتقال لها فوائد صحية كبيرة تنعكس على صحة متناولها.

وبالنسبة لفيتامين سى يساعد على إنتاج كرات الدم البيضاء، التى تحارب الفيروسات والبكتيريا وأى أجسام غريبة تضر بصحة الإنسان.

كما تحتوى الحمضيات على فيتامين أ وحمض الفوليك والنحاس، لدورها فى تحفيز المناعة.

الحمضيات والبكتين

على جانب آخر، فإن العديد من أنواع الحمضيات وخاصة البرتقال، تحتوى على مادة البكتين، أحد أبرز أنواع الألياف القابلة للذوبان.

مادة البكتين تقاوم الكوليسترول وتخلص أجسادنا منه.

هذا بالإضافة إلى مادة الفلافونويدات، التى بحسب الدراسات لديها قدرة كبيرة على تخفيض مستوى الكولسترول الضار ، وزيادة مستوى الكولسترول الجيد.