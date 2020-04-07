“موهبة” تعلن نتائج 52 ألف طالب وطالبة في مقياس القدرات العقلية المتعددة

البلاد : متابعات

أعلنت أمس, مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” نتائج 52 ألف طالب وطالبة تقدموا لأداء “مقياس موهبة للقدرات العقلية المتعددة” الخاص بالبرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين، والذي تنظمه “موهبة” بالتعاون مع وزارة التعليم، الذي يعقد في نسخته المحوسبة الجديدة بمقرات المركز الوطني للقياس “قياس” للعام العاشر على التوالي.

وأوضح بيان رسمي صادر عن مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” أنه على الرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها العالم اليوم، فقد واصل منسوبو “موهبة” العمل عن بعد بوتيرة عالية؛ من أجل إنجاز جميع المهام والإجراءات المتعلقة بفحص النتائج وإعلانها في الموعد المحدد الذي التزمت به المؤسسة منذ إعلانه.

وتتقدم مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” بالتهنئة لجميع الطلبة المؤهلين وأولياء أمورهم، وتشير إلى أن المشاركة الفعالة بالبرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين تؤكد حيوية المجتمع بمؤسساته المختلفة والداعمة للموهبة والإبداع، حيث يعمل الفريق المختص من “موهبة” حالياً -عن بعد- لضمان توزيع المقبولين على البرامج والخدمات المتاحة والمقدمة من “موهبة”، ومشاركة النتائج مع شركاء الرعاية الأساسيين؛ وزارة التعليم والجهات الداعمة للموهوبين.

كما تتطلع “موهبة” لمشاركة فعالة من مؤسسات المجتمع لدعم برامج رعاية الموهوبين لبناء قادة المستقبل والوطن.

وأضاف البيان “أن عدد الطلاب المؤهلين لبرامج موهبة المتعددة بلغ أكثر من 17 ألف طالب وطالبة، وجرى ظهيرة أمس –الثلاثاء- إعلان نتائج الطلبة على موقع موهبة الإلكتروني

https://mawhiba.sa/national_results, حيث سيتم توزيع الطلبة المؤهلين لبرامج موهبة المحلية والدولية حسب معايير ومتطلبات كل برامج, كما أن المجال مفتوح لجميع الطلبة للمشاركة في المسابقات السنوية التي تنظمها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع: (موهوب، الكانجارو للرياضيات، البيبراس للمعلوماتية، والأولمبياد الوطني للإبداع العلمي “إبداع”), كما يتاح للطلبة مستقبلاً أداء المقياس في المستويات القادمة.

وأكد البيان “أن أكثر من 52 ألف طالب وطالبة من مختلف مناطق المملكة من الصف الثالث الابتدائي وحتى الأول الثانوي تقدموا لأداء مقياس موهبة للقدرات العقلية المتعددة بنسخته المحوسبة الجديدة وباللغتين العربية والإنجليزية.

وأضاف البيان أن مقياس موهبة للقدرات العقلية المتعددة يتكون من أربعة محاور رئيسة، هي: الاستدلال العلمي والميكانيكي، والاستدلال الرياضي والمكاني، والاستدلال اللغوي وفهم المقروء، والمرونة العقلية، وأنه بناء على نتيجة الطالب يتم بناء رحلة مناسبة للطالب، يتم من خلالها تعزيز مواطن القوة وتوظيفها وتمكينها، والتركيز على مواطن الضعف لتطويرها.

يشار إلى أن مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” تعد إحدى أبرز الجهات العاملة في مجال الموهبة ورعايتها على مستوى العالم، وتحظى بالاهتمام والدعم من مقام خادم الحرمين الشريفين, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-؛ إيماناً منهما بأهمية رعاية الموهبة والإبداع.

وتسعى المؤسسة للإسهام في بناء منظومة وطنية للموهبة والإبداع في المملكة، حيث طورت “موهبة” الخطة الإستراتيجية لرعاية الموهبة والإبداع ودعم الابتكار، من خلال تقديم برامج نوعية بمجالات علمية وتقنية بإشراف مباشر من “موهبة” في جامعات ومؤسسات علمية وبحثية متميزة محلية ودولية، استرشاداً بالتجارب الدولية وبإسهام خبراء دوليين ومحليين، وذلك سعياً منها إلى المساهمة الفاعلة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ومن خلال برامج موهبة المتميزة استطاع الطلبة تحقيق 397 ميدالية وجائزة في المسابقات العلمية الدولية، كما طور الطلبة أكثر من 16 ألف فكرة، وحصلوا على 15 براءة اختراع، وتم قبول أكثر من 1000 طالب وطالبة في أفضل 50 جامعة دولية مرموقة، في تخصصات نوعية تتوافق مع احتياجات خطط التنمية الوطنية.